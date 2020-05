İstihdam destek ödemelerine Near East Bank kolaylığı

Corona Virüsünden halkın korunması amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler nedeniyle işyerinin faaliyetine ara verilen, durdurulan veya ekonomik olarak zarar gören ayrıca bu sebeple 14 Mart 2020 tarihinden sonra çalışamayan işverenlere ve/veya çalışanlara istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi tarafından istihdam destek ödemesi yapılması hakkında Yasa Gücünde Kararname sonrasında Tüzük gereği başvuruların tamamlanmasının ardından KKTC de bulunan sigortalı çalışanlara 2020 Nisan ayı için 1,500 TL istihdam destek ödemesi hak sahiplerinin listeleri ve bedelleri geçtiğimiz hafta Bankalar ile paylaşılmaya başladı.

“Hizmette Sınır Yoktur” anlayışı ile sağlam adımlarla yoluna devam eden Near East Bank, İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi ödemelerini de halk için her zaman olduğu gibi kolaylaştırdı. İDM ödemesi hak sahiplerinin Near East Bank’ta hesabı olsun ya da olmasın Bankaya yönlendirdikleri destek ödemelerini www.neareastbank.com web sitesinden sorgulayabilirler.

Near East Bank, İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından paylaşılan destek ödemlerinde daire ile eş güdümlü çalışarak hak sahiplerinin destek ödemelerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alabilmeleri için, Genel Müdürlük ekipleri, yazılım ekibi ve şube personelleri ile birlikte özverili ve titiz bir şekilde çalışarak, her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de tüm ödeme kanalları ile hak sahiplerinin yanında oldu.

Destek ödemeleri, Near East Bank’taki hesaplarına yatan tüm müşteriler Near East İnternet Bankacılığı ve Near East Mobil’den işlem yapabilir, Cardplus ATM’leri ve Şubelerden ödemelerini çekebilirler. Near East Bank’ta hesabı olmayan ancak Bankayı tercih eden hak sahipleri ise, hesap açılışına gerek duymadan, kimlik/pasaport ibrazı ile tüm Near East Bank şubelerinden nakit olarak ödeneklerini alabilecekler. Near East Bank tüm bu hizmetlerinin yanı sıra Cardplus ATM’lerinden yapılacak kartsız ödemeler için de, hazırladığı görsel sunumu sosyal medyada paylaşarak, hak sahiplerini bilgilendirilmesinde öncülük etti.

“Yeni teknolojilerle hizmet kalitesi sürekli yükseliyor ”

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, “Yeni teknolojiler ile hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışmaya ve bu alanlara yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz. Tüm kanalları kapsayan; her segmentte, her kanalda, müşteriye dokunduğumuz her noktada bankacılık deneyimini mükemmelleştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Near East Bank’taki İhtiyat Sandığı ödemesi için detaylı bilgileri 444 0 632 Çağrı Merkezinden, 0548 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından, Near East Facebook sayfasına mesaj ileterek almak olanaklı. Lha