“ İşte Benim İşim ” proje yarışmasına başvurular sürüyor

Kamu ve Özel liselerin son sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı 04 Kasım’da başlayan proje yarışma süresi 16 Aralık’ da sona erecek

Kıbrıs Türk halkının girişimcilik ruhuna 118 yıllık köklü ve güçlü geçmişiyle katkılar koymayı sürdüren Türk Bankası ve başarılı toplumsal sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken İş Kadınları Derneği (İKD)nin birlikte yürüttükleri gençlerin girişimciliğini özendirmeye yönelik anlamlı proje için başvurular sürüyor. Kamu ve Özel liselerin son sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı 04 Kasım’da başlayan proje yarışma süresi 16 Aralık’ da sona erecek.

İki kurumun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı katkılarıyla başlattıkları ülkede bir ilk olacak “İşte Benim İşim” temalı proje yarışması ile ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, başarılı işletmeler kurularak girişimciliğin geliştirilmesi hedefleniyor.

İKD – Türk Bankası ortaklığında yürütülecek “İşte Benim İşim” yarışma projesi, KKTC lise ve özel kolejlerin son sınıflarında okuyan gençlere hayallerini gerçeğe dönüştürecek projeleri sunma olanağı tanıyor. İki kuruluş tarafından belirlenen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede, ülkenin 6 bölgesinden (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt, Lefke) birinci gelenlere para ödülüyle birlikte Türk Bankası’nda staj yapma olanağı sağlanıyor. Yarışmada ayrıca 6 bölge birincisi arasından, düzenlenecek ödül töreninde yapılacak sunumlar neticesinde, jürinin belirleyeceği “en iyi proje”ye İstanbul Girişimcilik Seyahati ve Reader Tablet ödülü verilecek.

Yarışmaya ilişkin teknik detayların Türk Bankası şubeleri ve İş Kadınları Derneği merkezinden elde edilebileceği açıklandı. Lha