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TÜRK-SEN: "HÜKÜMETİN İŞÇİLERİN İŞSİZLİK ÖDENEKLERİNE EL KOYMASI GAYRİ YASAL BİR UYGULAMA"
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“İşsizlik ödeneklerine el konulması yasal değil”

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Türk-Sen, hükümetin işçilerin işsizlik ödeneklerine el koymasının gayrı yasal bir uygulama olduğunu vurguladı

“İşsizlik ödeneklerine el konulması yasal değil”

Türk-Sen, hükümetin işçilerin işsizlik ödeneklerine el koymasının gayrı yasal bir uygulama olduğunu savunarak bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca emeklerin karşılığı olan ücretlerinden kesinti yapılarak yasa gereği sosyal sigortalar dairesine yatırım yapan işçilerin aynı yasaya bağlı olarak işsiz kaldıkları dönemde Sosyal Sigortalar dairesinden işsizlik ödeneği almalarının işçilerin yasal hakkı olduğunu hatırlattı.
“Virüs nedeniyle sıkıntı yaşanan bu günlerde Hükümet edenler her zaman olduğu gibi yine gayri yasal olarak yasal olmayan kararlar almak sureti ile işçilerin işsizlik ödeneklerine el koyarak alacaklarını düşmek istemektedirler” diyen Bıçaklı, yapılan bu gayri yasal uygulamayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

 

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