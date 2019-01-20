İşbirliği çalışmaları masaya yatırıldı

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Anamur iş dünyası ile işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinerek, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin iki taraf için de avantaja dönüştürülebilecek şekilde geliştirilmesi, ticarete ve üretime yönelik ortak yatırımların ve girişimlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Deniz, Anamur ile özellikle tarım, deniz taşımacılığı ve turizm alanlarında iş birliği geliştirmede önemli bir potansiyel olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında Anamur Ticaret ve Sanayi Odası heyeti üyeleri ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ilgili üyeleri verimli istişare ve iş birliği toplantıları gerçekleştirdi.



