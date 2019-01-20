banner255
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
8 0
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
8 0
 
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
3 0
Engelsiz yürekler farklı başladı
Engelsiz yürekler farklı başladı
13 0
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
49 0
Yeni modeller görücüye çıktı
Yeni modeller görücüye çıktı
19 0
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
21 0
banner82

İşbirliği çalışmaları masaya yatırıldı

banner27

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti

banner210
İşbirliği çalışmaları masaya yatırıldı
banner215

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Anamur iş dünyası ile işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinerek, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin iki taraf için de avantaja dönüştürülebilecek şekilde geliştirilmesi, ticarete ve üretime yönelik ortak yatırımların ve girişimlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.
KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Deniz, Anamur ile özellikle tarım, deniz taşımacılığı ve turizm alanlarında iş birliği geliştirmede önemli bir potansiyel olduğunu söyledi.
Ziyaret kapsamında Anamur Ticaret ve Sanayi Odası heyeti üyeleri ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ilgili üyeleri verimli istişare ve iş birliği toplantıları gerçekleştirdi.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.