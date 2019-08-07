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İŞAD ile YDÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

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İŞAD ile YDÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı
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İş İnsanları Derneği (İŞAD) ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, protokole, İş Adamları Derneği (İŞAD) adına Başkan Enver Mamülcü ve Yakın Doğu Üniversitesi adına Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel imza koydu.

Dernek; YDÜ içerisinde gerçekleştireceği toplantı, sempozyum ve kongre amaçlı etkinliklerde Atatürk Kongre Merkezi ve İrfan Günsel Kongre Merkezi’ndeki salonların ücretsiz kullanılması, dernek üyeleri ve üyelerin birinci derecede yakınlarının Yakın Doğu Hastanesi’nden alınacak hizmetlerden %10 indirimden yararlanması, üniversite tarafından düzenlenecek kariyer günleri etkinlikleri kapsamında bir araya gelerek dernek üyelerinin, iş hayatı ile ilgili deneyimleri öğrencilerle paylaşılması ayrıca dernek üyelerinin üniversite akademik veya innivasyon personeli ile bir araya gelmesi sağlanarak, üretim veya ürün geliştirme içerikli işbirliği geliştirilmesi konusunda imza atıldı.

İmza törenine yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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