"İş sağlığı ve güvenliği konusunda sistem kurulmalı"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer, devlet ve devlete bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından açılan ihalelerde iş sağlığı ve güvenliği kalemi bulunmadığını ifade etti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sistem kurulmasının önemli olduğunu kaydederek, bu bağlamda devlete denetim dışında da büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Gürcafer, ülkedeki çalışma hayatının kayıt altına alınması konusunu önemsediklerini de belirtti.

Gürcafer, devlet ve devlete bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından açılan ihalelerde iş sağlığı ve güvenliği kalemi bulunmadığını ifade etti ve şunları kaydetti:

“Bunun keşif bedellerine eklenmesi ve bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Avrupa’da kamu ihalelerinde bu amaçla bulunan mobilizasyon diye bir kalem vardır. İşe başlamadan önce mobilizasyonu gerçekleştirirsiniz ve size bunu öderler. Bizde maalesef böyle bir kalem yok. İvedi olarak bunların hayat bulmasını istiyoruz. Bunlar dışında, Devletin denetçilerinin sayısının artması da çok önemlidir.”

Müteahhitler Birliği olarak denetimlerin son bulması gibi bir talepleri olmadığını ifade eden Gürcafer, yapılan denetimlerin 2-3 günlük sürede bile etkisinin görüldüğünü anlattı.