‘‘İş Dünyasında Kadın İnisiyatifi’’ programı başladı

Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde olanEBRD’nin, Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik KOBİ Rekabet Edebilirliği için Entegre Finansman Hizmeti programı çerçevesinde hayata geçirdiği ‘‘İş Dünyasında Kadın İnisiyatifi’’ programı 9 Nisan 2019 tarihinde Lefkoşa’da başladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kıbrıs Türk toplumundaki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla; Avrupa Birliği finansmanı ile ‘‘İş Dünyasında Kadın İnisiyatifi’’ programını başlattı. Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde olanEBRD’nin, Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik KOBİ Rekabet Edebilirliği için Entegre Finansman Hizmeti programı çerçevesinde hayata geçirdiği inisiyatifinlansmanı 9 Nisan 2019 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

‘‘İş Dünyasında Kadın İnisiyatifi’’ programı Kıbrıs Türk toplumunda desteğe ihtiyaç duyan kadın girişimcilere finansmana erişim ve danışmanlık hizmeti sunacak. Bunun yanı sıra kadın girişimciler, 100’den fazla ülkedeki diğer katılımcılar ile ağ kurma, tecrübe paylaşımı gibi fırsatlara erişim imkânı yakalayacak.EBRD, CherieBlair Kadın Vakfı ile yaptığı iş birliği sayesinde, uluslararası tecrübeli danışmanlar eşliğinde, kadın girişimcilere 1 yıllık mentörlükdesteği de sunacak.

Sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu ‘‘İş Dünyasında Kadın İnisiyatifi’’ ve mentörlük programına başvurmak isteyen kadın girişimcilerin işletmelerinin en az 1 yıldırfaaliyette olması gerekmektedir. Bunun yanında orta düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmaları beklenmektedir. İnisiyatife başvuru yapmak için; ihtiyaç ve beklentilerini anlatan yarım sayfa İngilizce motivasyon mektubu, var ise finansman ihtiyaçlarının tanımı, şirket kayıt belgesi (kuruluş ve son ortaklık yapısını gösteren), 2017 ve 2018 yılına ait finansal tablolar (bilanço ve kar/zarar) ve mentörlük için İngilizce veya Türkçe dillerinden birini seçerek knowhowcyprus@ebrd.comadresine online başvuru yapılması gerekmektedir.

Lansman açılış konuşmasını yapan EBRD Kıbrıs Ulusal Program Yöneticisi AnnaFilipova, EBRD olarak kadın girişimcilerin iş dünyasında ekonomik büyümeyi etkilemede kilit rol oynadığına inandıklarını dile getirdi. Bu nedenle girişimciliği, özellikle de kadın girişimcileri destekleyerek sürdürülebilir, sağlam ekonomik kalkınmayı teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.

AB Program Destek Ofisi Birim Şefi Michael Docherty ise, kadınların yeni bir hayata başlaması için ekonomik özgürlüklerinin olması gerektiğini ve EBRD ile birlikte bugün bu iş birliğinin başlatılmasından dolayı memnuniyetlerini belirtti.

İş Kadınları Derneği’nin destekleri ile gerçekleştirilen inisiyatifte İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen söz alarak, gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimcilerin iş hayatında erkeklere kıyasla daha az yer aldığını vurguladı. Ekingen, ülkemiz adına yola çıkarak İş Kadınları Derneği’nin vizyonu doğrultusunda kadın girişimciler ile el ele çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi. Şenay Ekingen, EBRD ile işbirliği içinde olmaktan dolayı memnuniyetini belirterek inisiyatifin kadın girişimciler için faydalı olmasını temenni etti.

AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Çiçek Göçkün Bayramoğlu ‘‘EBRD 2014 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumunda çalışmalarını sürdürmekte. Kadın girişimcilerin ekonomiye daha fazla entegre olabilmesi için iş dünyasında kadın inisiyatifin başlatılması konusunda bir adım atmıştır. Çiçek Göçkün, EBRD’ninbugüne kadar iki banka aracılığı ile 10 milyon Euro kaynaksağladığını ve 56 işletmenin danışmanlık hizmetlerinden yararlandığını belirterek danışmanlık hizmetleri kapsamında hedeflerinin 2020 yılına kadar 82 işletmeye ulaşmak olduğunu kaydetti.

Türk Bankası Kadın Bankacılığı Birim Müdürü Emine Tomruk ise, 2017 yılından itibaren EBRD ile işbirliği içerisinde olan Türk Bankası tarafından söz konusu ‘‘İş Dünyasında kadın İnisiyatifi’’ kapsamımda;‘‘Kadın Girişimci Destek’’ paketleri ile 20 Milyon TL’lik özel finansman olanağı sağladıklarını ve bu kaynağı 60 ay vadeye kadar TL veya GBP kredilerle günün piyasa koşullarına göre cazip faiz imkânları ile kullandıracaklarına dair bilgi paylaştı.

Konuşmaların ardından,EBRD’ninTürkiye Cumhuriyeti’ndeki kadın girişimci destek uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübelerini aktarmak üzere EBRD Türkiye Bölgesel Program Yöneticisi Serpil Çetinçift ve inisiyatifementörlük programı aracılığıyla destek verecek olan CherieBlair Kadın Vakfı lansmanavideo konferans ile katıldı.

EBRD’nin Kıbrıs’taki faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiyeulaşmak için https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/cyprus.html web sitesi ziyaret edilebilir. Danışmanlık hizmetlerine ilişkin daha fazla bilgiiçinknowhowcyprus@ebrd.commail adresinden veya +90 533 863 6111 numaralı telefondan iletişime geçilebilir.