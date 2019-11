İş dünyası baloda buluştu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası balo düzenledi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), önceki akşam balo düzenledi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 61 yıldır Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Gelecek bizim başarılarımız ile şekillenecektir” dedi.

Deniz konuşmasında, “Yaşadığımız her türlü zorluğa karşın her yıl biraz daha gelişen bir devlete ve ülkeye sahip olmak, bunu 36 yıl boyunca ayakta tutabilmek önemli ve gurur verici bir başarıdır. Bu başarıda Kıbrıslı Türk iş insanlarının ve onların örgütü olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın katkısı büyüktür, önemlidir ve takdire şayandır” dedi. Deniz; refah seviyesi yüksek, geleceğe güvenle bakan bir halk ve etkili bir devlet yaratabilmenin ancak kamu yönetiminden özel sektöre kadar bütün kurumların verimli bir çalışma sürdürmesi sonucu sağlanabileceğinin altını çizdi.

Kıbrıslı Türk iş insanlarının dış ticareti ve yurt içindeki faaliyetleriyle birlikte 4 milyar dolara yakın bir kaynağı oluşturduğunu ifade eden Deniz, karşılıklı güven ve işbirliğiyle bunları daha iyi yapabilecek kapasitenin bulunduğunu vurguladı. Deniz, esas olanın doğru ekonomik ve siyasi vizyonların belirlenmesi olduğunu da söyledi.

“Toplumsal ihtiyaçları karşılarken devletimize yeni kaynaklar sağlamayı da başarabilir ve şirketlerimizi güçlendirebiliriz. Gelecek bizim başarılarımız ile şekillenecektir” diyen Deniz; tüm sivil ve siyasi kurumları, önyargılardan arınmış, birlik, beraberlik ve bütünlük ruhu içinde hareket etmeye çağırdı.

Gecede, 1960-1970 yılları arasında Oda’ya üye olan ve halen faaliyette olan üyelere plaket verildi.

Plaket alan üyeler sırasıyla; “Türk Bankası LTD. adına Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kayhan, Atlex & Co. adına Direktör Önder Sanver, Can Holding LTD. adına Direktör Hilmi Can, Başman Kardeşler LTD. adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başman Sarıoğlu, Erel & Co. LTD. adına Direktör Didem Erel, Sarıoğulları Şirketi LTD. adına Direktör Ali Sarıoğlu, Münise Burçaklı & Co. adına Direktör Münise Burçaklı, Memduh Erdal Co. Ltd. adına Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Erdal” oldu.