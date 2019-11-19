İpotekli konut satışlarında güçlü seyir göze çarpıyor

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle: Türk mali piyasalarında son günlerde yatay ve bekleyiş eğilimli bir seyir görülüyor.
Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TCMB’nin açıkladığı konut piyasasına ilişkin veriler, sessiz güne bir nebze de olsun renk kattı.
- Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında azalarak 142,810 oldu (Ekim 2018 146,536).
- Konut satışlar arasında %35 paya sahip ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %525 oranında artış gösterdi. Basit bir yaklaşımla geçen sene 100 satanın bu sene 625 sattığını görüyoruz.
- Dün yurtdışı cephede ABD Başkanı Trump ile FED Başkanı Powell’ın görüşmesi takip edildi. Söz konusu görüşme, Powell’ın göreve başlaması ardından ikinci kez yapıldı.
- Görüşmede ekonomik büyüme, istihdam, gibi öncelikli makroekonomik verilerin ele alındığını görsek de, klasik olarak siyasetçilerin faiz konusundaki ısrarı dikkat çekti.
- Trump, ABD faizlerinin rakip ülkelere göre daha yüksek olmasını eleştirirken, çok güçlü doların ülkedeki büyüme ve üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.
- Küresel cephede atık yazmaktan usandığımız ABD ile Çin ticaret müzakereleri yakın mercek ile takip edilirken, Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye ekipman tedarik eden ABD şirketlerinin izin sürelerini 90 gün uzatıldı.
- Konut piyasası kıpırdanmaya başladı
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında azalarak 142,810 oldu (Ekim 2018 146,536)
Konut satışlar arasında %35 paya sahip ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %525 oranında artış gösterdi. Basit bir yaklaşımla geçen sene 100 satanın bu sene 625 sattığını görüyoruz. İpotekli satışlarda, İstanbul 8,408 konut satışı ve %16,7 pay ile ilk sırada yer aldı.
Ekim ayında, Irak vatandaşları 597 konut satın alarak ile sırada yer alırken, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya Federasyonu ilk üç sırayı paylaştı.
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