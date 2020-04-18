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“İnternet ücretlerine yüzde 30 zam geliyor” iddiaları asılsız

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“İnternet ücretlerine yüzde 30 zam geliyor” iddiaları asılsız

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan “internet ücretlerine yüzde 30 zam geliyor” iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. 

Bakan Amcaoğlu, bu zor günlerde halkın mağdur edilmesinin söz konusu olmayacağına dikkat çektiği açıklamasında, “Yapmayı düşündüğümüz, GSM ve internet üzerinden aldığımız vergilerin kapsamını genişleterek, vergi oranlarını aşağıya çekmek ve halkı rahatlatmaktır” dedi.

Amcaoğlu, internet ücretlerine yüzde 30 zam yapılacağı iddialarını yazılı bir açıklama ile yanıtladı. 

Amcaoğlu, Özel Hizmetler İletişim Vergisi oranının yüzde 35 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, bu vergilerin kapsamına internet servis sağlayıcısı (ISP) uygulamasını da katarak, oranı aşağıya çekmeyi hedeflediklerini anlattı. 

“CEP TELEFONU HİZMETLERİNDE % 5 İNDİRİM YAŞANABİLECEK”

Bakan Amcaoğlu, “GSM ses ve data vergilerinin kapsamını genişletiyoruz. Olay budur. Bunu yaparak, vergi oranını da düşürmüş olacağız ve örneğin cep telefonu hizmetlerinde şu anda oranı tam netleşmiş olmasa da yüzde 5’lik indirim yaşanabilecektir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, çok zor günlerden geçildiği bugünlerde, bazı eleştirilerin haksız olduğuna değindi ve halkın ödeme gücünü zayıflatacak her türlü adımdan uzak durmaya çalıştıklarının bilinmesini istedi. 

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