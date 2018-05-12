"İnşaat sektörü olarak istenilen noktada değiliz"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer, “İnşaat sektörünün önemini farkındayız ama istenilen noktada değiliz” diyerek Bürokrasideki hantallığın sorunlara yol açtığını belirtti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 15. Olağan Genel Kurulu bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Büyük Konferans Salonu’nda yapılıyor.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, konuşmasına, çalışmanın önemine vurgu yaparak başladı.

Birliğin kuruluşu ve faaliyetlerle ilgili bilgi veren Gürcafer, 2003 yılında Annan Planı’nın gündeme gelmesinin ardından inşaat sektöründe yaşanan gelişmelere paralel, küresel ekonomide bir aktör durumunda olduklarının farkına vardıklarını dile getirdi.

Gürcafer, “İnşaat sektörünün önemini farkındayız ama istenilen noktada değiliz” dedi.

Bürokrasideki hantallığın sorunlara yol açtığını söyleyen Gürcafer, birliğin ülke ekonomisini ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptığını, temennisinin hükümetle, önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmak olduğunu kaydetti.

AYSAL: “YAPI DENETİMİ ÜLKE GENELİNE YAYILMALI”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Başkanı Seran Aysal, Lefkoşa Türk Belediyesi ile yapı denetim, kontrollük çalışması yapıldığına işaret ederek, bunun ülke geneline yayılması gerektiğini söyledi.

Her inşaatta bu uygulamanın yapılması gerektiğini söyleyen Aysal, sağlayacağı yararları anlattı.

Kaçak taşeron, imar planlarının hazırlanması, birim fiyat analizleri konularında yaşanan sorunlara değinen Aysal, yapılan çalışmalarda ana hedefin toplumsal çıkarı gözetmek olması gerektiğini kaydetti.

HARMANCI: “DENETİM, YASAL BOYUTA GETİRİLMELİ”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında,yaşanan bazı sıkıntılara değindi.

Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı ödemelerin bütçeyle ilgili bazı sıkıntılar dolayısıyla yapılamadığını söyleyen Harmancı, belediyelerin ödeme yaptığını ancak parasını alamadığını bunun da sıkıntılara yol açtığını belirtti.

“Yapı denetimi konusunda LTB en ağır yükü çekiyor” diyen Harmancı, konunun yasal boyuta getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Harmancı, bürokrasinin azalması ve teknolojinin yardımıyla daha iyi bir noktaya ulaşılabileceğini söyledi.

ROUSHAS, ÇÖZÜM TEMENNİSİNDE BULUNDU

GğneyKıbrıs’taki İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu Başkanı KostasRoushas, genel kurula katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Kıbrıs’ta çözümün sağlanması ve adanın birleşmesi temennisinde bulundu.

Roushas, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile attıkları ortak adımların güçlü sanayi, ekonomi ve ortak bir Kıbrıs’a ulaşılmasına katkı sağlamasını umudunu dile getirdi.

PETRİDES: “ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNEMLİ”

Güney Kıbrıs’tan Geri Dönüşüm Organizasyonu Başkanı AntonisPetrides de çevre duyarlığı ve geri dönüşümün gerekliliğine değindi.

Petrides, atıkların geri dönüşümünün çevrenin korunması adına büyük önem taşığını söyleyerek, Kıbrıs sorununun çözülmesi temennisinde bulundu.