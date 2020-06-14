banner411
banner69
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
31 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
30 0
 
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
271 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
251 0
71 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
151 0
banner460

“İnşaat sektörü en aktif prim yatıran ikinci sektör”

banner27

“İnşaat sektörü en aktif prim yatıran ikinci sektör”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, virüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğini dile getirerek izolasyon nedeniyle ekonomik daralma içerisinde olunduğunu fakat hükümetin gerekli çalışmaları yaptığını kaydetti.

Gerekli ekonomik tedbirlerin alınması için hükümet olarak çalışmaların yapılacağını söyleyen Sucuoğlu, inşaat sektörünün rakamlara bakıldığında ülkenin aktif prim yatıran sektörler arasında ikinci sırada olduğunu belirtti.

İnsanların önünü açmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ve az da olsa katkı vermeye çalıştıklarını söyleyen Sucuoğlu, bu süreçte yaklaşık 75 milyon TL katkı sağlandıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı’ndan yararlanmak isteyenlere ödemelerin devam ettiğini de belirtti. Sosyal yardım ödemelerine de başlanacağını söyleyen Sucuoğlu, işveren ve işçilere verilen katkılarla yardımlar yapılmaya çalıştıklarını söyledi.

Özel sektör olmadan ülke ekonomisinin olamayacağını, devleti ve hükümetleri etkileyeceğinin görüldüğünü dile getiren Sucuoğlu, inşaat sektörünün birçok sektörü etkilediğinin de bilindiğini kaydetti. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.