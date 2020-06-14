“İnşaat sektörü en aktif prim yatıran ikinci sektör”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, virüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğini dile getirerek izolasyon nedeniyle ekonomik daralma içerisinde olunduğunu fakat hükümetin gerekli çalışmaları yaptığını kaydetti.

Gerekli ekonomik tedbirlerin alınması için hükümet olarak çalışmaların yapılacağını söyleyen Sucuoğlu, inşaat sektörünün rakamlara bakıldığında ülkenin aktif prim yatıran sektörler arasında ikinci sırada olduğunu belirtti.

İnsanların önünü açmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ve az da olsa katkı vermeye çalıştıklarını söyleyen Sucuoğlu, bu süreçte yaklaşık 75 milyon TL katkı sağlandıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı’ndan yararlanmak isteyenlere ödemelerin devam ettiğini de belirtti. Sosyal yardım ödemelerine de başlanacağını söyleyen Sucuoğlu, işveren ve işçilere verilen katkılarla yardımlar yapılmaya çalıştıklarını söyledi.

Özel sektör olmadan ülke ekonomisinin olamayacağını, devleti ve hükümetleri etkileyeceğinin görüldüğünü dile getiren Sucuoğlu, inşaat sektörünün birçok sektörü etkilediğinin de bilindiğini kaydetti.