İngiltere’nin yeni Trump’ı olarak gösterilen Boris Johson koltuğu devralıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
- Avrupa Merkez Bankası’nın olağan toplantısı yarın sonuçlanacak. Avrupa ekonomilerinde yaşanan büyüyememe ve dezenflasyon sorunu ile boğuşmak için Avrupa Merkez Bankası’nın yarın %-0,40 seviyesinden olan politika faizini %-0,50 seviyesine çekeceğine yönelik beklentiler futures piyasasında bu sabah itibarı ile%45,50 olasılıkla fiyatlanıyor
- Doların ise don günlerde küresel bazda güç kazandığını görüyoruz. ABD 10 yıllıkları ay başında %1,95 seviyesini test etmesi ardından %2,07 seviyesinin üzerini gördü. EUR/USD paritesi bu sabah 1,1140 seviyelerine kadar gevşedi (Cuma günü 1,1280 seviyesinde olduğunu hatırlatalım). EUR/USD paritesinde teknik görüm pek de hoş görünmüyor. Paritenin 1,12 seviyesinin üzerine yükselememesi, aşağıda daha büyük bir düzeltmenin başlangıcı olarak okunacaktır (bakınız grafik)
- Dolar endeksindeki güçlenme ve EUR/USD paritesinde geri çekilmeye paralel USD/TRY kuru da son günlerde ön plana çıkardığımız bandın üst kısmı olan 5,73 seviyesini akşam saatlerinde test etti. Teknik manada 5,73-5,75 seviyesinin üzerinde gecelik bir kapanış durumunda, uzun süredir devam eden sıkışmanın adetazincirleri kırılacak.
- Sterlin son iki senenin dibinden kurtulabilecek mi?
İngiltere’de dün sonuçlanan seçimlerde Boris Johnson rakibi Jeremy Hunt'ı büyük farkla geride bırakarak yeni başbakan oldu (oylama 92,153 karşı 46,656 şeklinde sonuçlandı). Koyu bir Brexit savunucusu da olsa, anlaşmalı Brexit'den yana olduğunu ancak gerektiği taktirde Hard Brexit ihtimalinin de masada olması gerektiğini savunan Johson, seçim sonrası konuşmasında "Bu büyük ülkeyi yeniden birleştireceğiz ve Brexit sürecini tamamlayacağız" dedi.
Seçim sonucu ile birlikte GBP/USD paritesinde büyük bir volatilite yaşanmadı. Kısa vadeli bir bakış açısı ile teknik görünüm olası bir Ters Omuz Baş Omuz formasyonuna işaret ediyor. 1,2550 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış, Sterlin cephesinde uzun pozisyon almamıza neden olacaktır
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