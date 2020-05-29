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IMF'den küresel ekonomide daralma uyarısı

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IMF Başkanı Georgieva, corona virüsünden dolayı küresel ekonominin daha önce tahmin ettikleri yüzde 3'ü aşabileceğini söyledi

IMF'den küresel ekonomide daralma uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) daralmanın, daha önce öngörülen yüzde 3.0 düzeyini de aşabileceği uyarısı yaptı.

Covid-19 pandemisi sürecinde IMF’in, dünya genelinde 60 ülkeye toplam 22 milyar dolarlık yardım yaptığının altını çizen Georgieva, küresel ekonomik destek önlemlerinin de, 9 trilyon dolara ulaşarak, bugüne kadar görülmedik boyutlara çıktığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler’in düzenlediği bir yüksek düzey katılımlı toplantıda konuşan Georgieva, IMF olarak Nisan ayında küresel ekonomik daralmayı yüzde 3.0 olarak öngördüklerini anımsattı ve “O günden sonra elimize gelen verilere baktığımızda, bu daralmanın öngördüğümüz düzeyin de üzerinde olacağını gösteriyor” dedi. (DHA)

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