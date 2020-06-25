IMF: Benzeri olmayan bir kriz, belirsiz bir toparlanma

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalar, son günlerde yakaladıkları olumlu havayı dün itibariyle kaybetti. Olumsuz haberler adeta peş peşe gelirken, değerleme anlamında pahalı bulduğumuz borsalarda sert satışlar izlendi.
- Piyasaları dün itibariyle virüste ‘ikinci dalga’ endişesi vurdu. ABD’de hem vaka hem de hastaneye yatış sayılarında görülen artışı, açıklanan petrol stokları ve IMF’nin karamsar raporu takip edince, dün küresel piyasalar kırmızılara büründü.
- ABD ve Avrupa borsalarının %3’e varan düşüş kaydettiği dünkü günde, ABD'de açıklanan ham petrol stok verilerinin de beklentilerin üzerinde bir artış göstermesi, son 100 yılın en önemli varlık sınıfı olan petrolün %6’ya yakın değer kaybetmesine neden oldu: Brent’in varil fiyatı 40 doların altına gerilerken, panzehir olarak görülen altının ons fiyatı 1,780 dolar seviyesine dayanarak sekiz yılın zirvesini test etti.
- Risk iştahındaki gerileme ile dolar dün değer kazanırken, EUR ve GBP değer kaybetti. GBP/USD paritesinde kısa, EUR/GBP paritesinde uzun pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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