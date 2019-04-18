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İmamoğlu mazbatasını aldı, döviz kuru rahatladı

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İmamoğlu mazbatasını aldı, döviz kuru rahatladı
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  • Sn. Ekrem İmamoğlu, 16 gündür devam eden belirsizlik ardından 16 milyon seçmenin mazbatasını dün aldı. İstanbul Belediye Başkanı sıfatı ile vermiş olduğu yumuşak mesajlar, kucaklayıcı duruş ile siyasete yeni bir dil ve beklenti kazandırmasını piyasa gözlüğümüzle bakarak önemsiyoruz. Sn. İmamoğlu’nun dün mazbatasını alması, finansal piyasalar cephesinde de fiyatlandı 
  • Hatırlanacağı üzere, yerel seçimlerin hemen ardından 5,44 seviyelerine gerileyenUSD/TL kuru, seçim belirsizliğinin tırmanması ile, bültenimizde ön plana çıkardığımız sırası ile 5,64 , 5,72 ve 5,84 seviyelerini kademeli olarak test etti. Salı günü akşam 19:00 sularında, kurun 5,82 seviyelerinde salındığı bir zaman diliminde, aniden süratle 5,74 seviyelerine kadar gevşemesini dün bültenimizde irdelemiştik  
  • Her ne kadar elle tutulur bir bilgiye sahip olmasak da, kurun gerilemesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Albayrak’ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi ve akabindeCumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın’ın da resmi ziyaret için bulunduğu Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamayı ön plana çıkarmış, ABD Kongre’nin, S400 füze sistemlerinin Rusya’dan alımı durumunda, Türkiye’ye yaptırım (olası) uygulaması ihtimaline karşın, tıpkı Suudi Arabistan örneğinde olduğu üzere, Başkan Trump’tan veto hakkında kullanmasının beklenildiğini, bunun da acaba gerilenABD-Türkiye ilişkilerine yeni bir soluk getirip getirmeyeceğini sorgulamıştık 
  • Dün Wall Street Journal (WSJ) haberine göre, ABD’yle Türkiye’nin S400 açmazından çıkamadıkları haberini görmemize rağmen, TL cinsi varlıklarda gün boyunca devam eden iyimser havanın olası bir mazbata fiyatlaması olacağını da tahmin ettik.
    Konut satışlarında daralma Mart’ta bir miktar ivme kaybetti 

    Son dönemlerde açıklanan makroekonomik veriler, yavaş da olsa toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Salı günü açıklanan sanayi üretimi verisi ardından, dün, TÜİK tarafından açıklanan Mart ayına ilişkin konut satışları, yıllık bazda %5,3 düşüş gösterdi. İpotekli konut satışlarında da yıllık azalış Şubat’ta %68 iken Mart’ta %30,6’ya gerilemesini olumlu karşılıyoruz (düşüş ivme kaybetmiş)

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    Konut fiyatları reel bazda gerilemeye devam ediyor. Dün de bültenimizde paylaştığımız üzere, TCMB tarafından açıklanan Hedonik konut fiyat endeksi, Şubat’ta konut fiyatlarının yıllık %3,8 artığın gösterirken, reel olarak (enflasyondan arındırılmış) %13,3 azalış gösterdi 

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    Mart ayında 105,046 konut satıldı. Satışların %21,7’si ipotekli; %42’si ilk defa gerçekleştirirken, yabancılar (özelikle de Irak vatandaşları) 3,129 konut aldı

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    Kaynak: TÜİK

     
    Konut kredisi faiz oranlarında kademeli düşüş sürüyor olsa da, faiz hadlerinin halen daha yüksek seyrettiğini söylemek gerekiyor

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