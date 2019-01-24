İlk vergi dilimi 5 bin TL oldu

Kamu maaşlarında yapılan yeni vergi düzenlemesiyle, 3 bin TL olan ilk vergi dilimi 5 bin TL’ye çıkartıldı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamu maaşlarında yapılan yeni vergi düzenlemesiyle, 3 bin TL olan ilk vergi diliminin 5 bin TL’ye çıkartıldığını ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Maliye Bakanı Denktaş, Türk Ajansı Kıbrıs'a, önceki gün Bakanlar Kurulunda alınan vergi düzenlemesi ve kredi kartı harcamalarından yapılacak KDV iadesi ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu.

Denktaş, "KDV iade tasarısı yasalaştıktan sonra Kredi kartları ve Banka kartları ile yapılan harcamaların %1’i harcamayı yapan kişinin kredi kartı hesabına iade edilecek. Yurt dışında yapılan harcamalar ile Askeri kantinler, bet ofisleri ve gazinolarda yapılan harcamalar iade kapsamında olmayacak.” dedi.

Denktaş, yeni vergi düzenlemesi ile de 3000 TL olan ilk vergi diliminin 5000 TL’ye çıkartıldığını ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlendiğini kaydetti.

Denktaş, vergi düzenlemesindeki amaçlarının; üst ve alt kademenin dengelenmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Öte yandan Serdar Denktaş, dün BRT’de Sabah Haber’e konuk oldu ve maliyeye ilişkin soruları yanıtladı.

Vergi düzenlemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Denktaş, bu konudaki düzenlemenin en son 2008’de yapıldığını 2010’da ise küçük bir düzenlemeye gidildiğini belirtti.

Denktaş, düzenlemeyi neden yaptıklarını şöyle anlattı:

“Bu zamana kadar dilimler birbirinin içine girdi. Alt basamakta maaş alanlar ile en üst basamakta maaş alanların vergi yüzdeleri eşitlendi. Üst düzey maaş alanlar da yüzde 37 vergi öderken asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanlar da aynı yüzdeliğin içine girmişti. Bu düzenleme bu nedenle yapıldı.

Asgari ücret de yeniden belirlendi. Mevcut düzenlemeden önce en alt dilimde eline 3 bin lira geçen bir çalışan da yüzde 37 vergi ödeyecekti. Bunu 5 bine çektik 5 binden başlayan dilimler vergi dilimi olarak yüzde ona çekildi. Matbahın içerisinde verilecek muafiyetlerde de kişisel indirimler yükseltildi. özel indirimler aşağıya çekilmek suretiyle bir denge kuruldu.”

Serdar Denktaş, amaçlarının üst ve alt kademenin dengelenmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, “En üst baremlerde yüzde 19.88 nette yansıması biraz daha az olacak 70-100 TL gibi rakamlardır. Alttakilerin de nette biraz daha fazla alması sağlanacak bunlar da büyük rakamlar değildir” dedi ve söz konusu muafiyetin bu aydan itibaren geçerli olacağını söyledi.

Maliye açısından zor bir yıl geçirileceğine işaret eden Denktaş, Türkiye’de Mart’ta yapılacak seçim sonrası önümüzü görebileceğiz” diyerek gelinen noktada daha geriye gidilmemesi gerektiğini kaydetti.

“Adım adım çok iyi noktaya geldik” diyen Denktaş, 3-4 ayaklı uygulama hedefleri olduğunu bunları protokol masasında sendikalarla da paylaşacaklarını bu noktada sendikaların da birlikte bulalım birlikte paylaşalım zihniyetinde olması gerektiğini ifade etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş kamu reformunun teknik çalışmalarının sonlandığını da belirtti.

Kamu reformunun da teknik komitedeki çalışmalarının tamamlandığını ve siyasi açıdan kontrol ettikten sonra süratle meclise sevk edeceklerini ve mecliste de geçmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Türkiye ile protokol konusunda çalışmaları tamamladıklarını belirten Denktaş, Türkiye ile bunu karşılıklı konuşmak için kısa bir süre içinde Ankara’da temaslarda bulunulacağını da aktardı.

