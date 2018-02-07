İktisatbank’ın aktif büyüklüğü yaklaşık 2 Milyar TL

İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal, İktisatbank’ın yaklaşık 2 Milyar TL aktif büyüklüğü ile piyasanın en güçlü oyuncularından birisi olduğunun altını çizdi

İktisatbank çalışanları, Vizyon 2018 toplantısında bir araya geldi. Lefkoşa Golden Tulip Otelde hafta sonu gerçekleşen toplantıya tüm İktisat markası altında çalışan yaklaşık 270 kişi katıldı.

Toplantıda 2017 yılında elde edilen büyük başarıyı değerlendiren Genel Müdür Olgun Önal, yaptığı konuşmada ekip olarak yüksek özkaynak karlılığı ile özkaynaklarını sürekli güçlendiren bir bankayı el birliği ile ve çok çalışarak yarattıklarını ve bunun sonucu olarak İktisatbank’ın yaklaşık 2 Milyar TL aktif büyüklüğü ile piyasanın en güçlü oyuncularından birisi olduğunun altını çizdi. 2018 yılında sağlıklı şekilde büyümeye devam edeceklerini belirten Önal İktisatbank’ın önümüzdeki dönemde stratejileri ve hedeflerini çalışanlar ile paylaştı.

En yüksek seviyede müşteri memnuniyeti yaratmak için müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmet sunmaya gayret ettiklerini belirten Önal, 2018 yılında da sektör payını dengeli ve kontrollü şekilde artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra söz alan Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter, yaptığı konuşmada Banka’nın 2017 yılında elde edilen başarılı sonuçlar nedeni ile tüm çalışanlara teşekkür etti ve Banka’nın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı projelere ilişkin detaylı bir bilgilendirme yaptı. Toplantıda insanın önemli ve dolayısıyla çalışanların en önemli kaynak olduğunu belirten Özmerter, “İktisat” markasına olan bağlılığı ve artan güvenin altını çizdi.

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu ise dünyada yaşanan son ekonomik ve siyasi gelişmeler ışığında makro ekonomik ve finansal değerlendirmelerde bulundu. Değirmencioğlu yaptığı konuşmada, dövize yatkın bir ekonomi olan KKTC’de, dövizin en geniş tanımlı para tabanı içerisindeki payının yükselmeye devam ettiğini; Türkiye’de sokaktaki vatandaşın döviz mevduatlarında bir senede kabaca 25 milyar dolar artış olduğunu ve kurun yükselme eğiliminde olması nedeniyle dövizle borçlanmaya dikkat çekti. 2016 Haziran ayında gerçekleşen Brexit nedeniyle, uzun bir süredir zayıf seyreden Sterlin’in, AB’den boşanma konusunda yumuşak bir geçiş sürecine gireceği beklentisi ile yeniden uyanışa geçtiğini de ekleyen Değirmencioğlu, en büyük tehlikenin zihinlerde olan dolarizasyon, yani fiyatlama davranışının dövize göre yapılması olduğunu söyledi. Öte yandan, 2008 finansal krizinden bu yana önde gelen Merkez Bankaları’nın devam eden desteği, son 7 yılın en iyi büyümesini kaydetmesi beklenen dünya ekonomisi ve ılımlı seyreden enflasyon nedeniyle var olan risk iştahının hisse senedi piyasalarına hücum etmesinin tehlikeli seviyelere ulaştığını söyleyen Değirmencioğlu, 2018 yılının son çeyreğinden itibaren finansal koşulların zorlaşması ile 2019 yılında dünya ekonomisini yeniden bir krizin bekleyebileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Toplantının ikinci bölümüne misafir konuşmacı olarak katılan, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) eski ekonomi direktörü, ekonomi yazarı Erkin Şahinöz, kripto paralar ve blok zincir teknolojisini anlattı. Şahinöz’ün büyük ilgi ile takip edilen konuşması, geleceğin teknolojisi olarak görülen ve devrim niteliğindeki değişimin yakın gelecekte hayatımıza nasıl faydalar getirebileceği ile devam etti.

Büyük bir coşku içinde geçen Vizyon toplantısının son bölümü, Banka bünyesinde 10 yıl ve üzerinde çalışma süresi dolan personele plaket ve ödül verilmesi ile tamamlandı.