İkinci ekonomik paket için son hazırlıklar

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ekonomiye can verecek çalışmalar kapsamında, Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi üzerindeki son çalışmaların Başbakanlık’ta yapıldığı bildirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki çalışamaya, tüm ilgili bakanlıkların Bakan ve bürokratları katıldı.