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İkinci ekonomik paket için son hazırlıklar

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İkinci ekonomik paket için son hazırlıklar

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ekonomiye can verecek çalışmalar kapsamında,  Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi  üzerindeki  son çalışmaların Başbakanlık’ta yapıldığı bildirildi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersin  Tatar  başkanlığındaki çalışamaya, tüm ilgili bakanlıkların Bakan ve  bürokratları katıldı.  

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