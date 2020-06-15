İkinci bahar değil, ‘ikinci dalganın’ ayak sesleri…

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöle:
- Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmesi, kuşkusuz, FED toplantısı sonrası piyasalarda alevlenen satışlar idi.
- Her ne kadar, toplantı tutanakları, piyasalar açısından oldukça yumuşak ve destekleyici açıklamalar içerse de (her ay 80 milyar dolar varlık alımı taahhüdü, 2022’ye kadar %0 faiz…), piyasalar, FED’in büyüme ve işsizlik yönünde tahminlerini beğenmedi.
- OECD, IMF ve Dünya Bankası’nın oldukça karamsar tahminlerine eklenen FED, küresel cephede artan ‘ekonomiler toparlanma yönünde’ beklentisini bozarak egemen olan parti havasının da hızla dağılmasına neden oldu.
- Diğer bir tarafta, varlık sınıfı olarak petrolün de, Suudi Arabistan’ın üretim artışına gideceği haberi veya artan stok haberlerine paralel yönünü yeniden aşağıya çevirmesi, topyekun moralleri bozdu.
- Aslında, bu iki önemli gelişmenin yanısıra, parti havasını bozan önemli bir başka neden daha görülüyor: Sosyal hayattaki süregelen normalleşme ile tedbirlerin küresel olarak azaltılması, Covid-19’da ikinci dalganın başladığına yönelik endişeleri artırdı.
- ABD genelinde vaka sayısı bu sabah itibariyle 2,1 milyonu aşarken, bazı eyaletlerde vaka sayılarında bariz artışlar görülüyor. Benzer bir şekilde, ABD’yi takip eden Brezilya, Rusya, Hindistan ve İngiltere’de vaka sayılarının arttığını, ABD ve İngiltere’de ikinci bir dalganın başladığı yönünde raporlar okuyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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