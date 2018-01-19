"Hükümetin kurulmaması durumunda bizi zor günler bekliyor"

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmayan bütçeden dolayı yarım kalan projeler bulunduğunu ve faturaların zamanında ödememesinden kaynaklanan gecikme zamlarının söz konusu olduğunu vurgulayarak, mali yapısıyla diğer birçok belediyeye nazaran iyi durumda olan İskele Belediyesi’ni de, diğer belediyeler gibi zor günler beklediğini söyledi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hiçbir kurum ve kuruluşa borcu bulunmayan, mali yapısıyla diğer birçok belediyeye nazaran iyi durumda olan İskele Belediyesi’ni de, diğer belediyeler gibi zor günler beklediğini söyledi.



Bunun nedeninin seçim yasakları ve akabinde hala hükümetin kurulamaması olduğunu belirten Sadıkoğlu, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmayan bütçeden dolayı yarım kalan projeler bulunduğunu ve faturaların zamanında ödememesinden kaynaklanan gecikme zamlarının söz konusu olduğunu vurguladı.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 2018 mali yılı bütçesini değerlendiren bir açıklama yaptı. İskele Belediyesi’nin banka hesaplarında nakit parası olmasına rağmen yasa gereği kullanamadığına dikkat çeken Sadıkoğlu, halen devam eden seçim yasaklarından dolayı geçmeyen 2018 mali yılı bütçesine atıfta bulundu.



Sadıkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde merkezi yönetim bütçesinin yasallaştırılmamış olmasından dolayı 2018 mali yılı bütçesi henüz geçmemiştir. İskele Belediyesi’nin banka hesaplarında nakit parası olmasına rağmen, 2017 mali yılı bütçesinde yer alan ödenek kalemlerimizin sadece 1/12’sini kullanabildiğimizden, iç piyasaya olan ödemelerimizin çoğunu gerçekleştirememekteyiz. Doğal olarak bu da bazı sıkıntıları beraberinde getirmektedir.”



“GECİKME ZAMLARI ZARARA NEDEN OLACAK”



Başkan Hasan Sadıkoğlu, ödemelerin zamanında yapılamamasından kaynaklanan gecikme zamlarına da değinerek, doğurabileceği zararlara dikkat çekti.



Sadıkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Diğer belediyeler gibi İskele Belediyesi de Elektrik Kurumu gibi düzenli olarak hizmet aldığımız, sosyal sigortalar, ihtiyat sandığı gibi kamu kurumlarına, banka hesaplarımızda paramız olmasına rağmen, yapmamız gereken ödemelerde sıkıntı yaşayacağız. Belediyemizin nakit parası olmasına rağmen bu ödemeleri yerine getirememesi belediyemizi, bazı zararlarla karşı karşıya bırakacaktır.”



“BAREM İÇİ ARTIŞLAR, SEKTEYE UĞRAYABİLİR”



Bugüne kadar personelini ödemede hiçbir sıkıntı yaşamayan, maaş ve diğer haklarını zamanından da önce ödeyen İskele Belediyesi’ni bekleyen bir diğer sıkıntının ise Toplu İş Sözleşmelerinden doğan personel haklarının sekteye uğrayabilmesi olduğuna işaret eden Sadıkoğlu, belediyelerin her mali yıl başında vermek durumunda olduğu 1 barem içi artış olduğuna değindi.



Sadıkoğlu, “Belediyemizin imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi gereği personelimize her mali yıl başında 1 barem içi artış vermekteyiz. Ancak, bu barem içi artışlar da, 2018 mali yılı bütçesinin henüz geçmemiş olmasından dolayı sekteye uğrayacaktır. Zira barem içi artışların maaşlara yansıtılması durumunda, 2017 mali yılı bütçesinde yer alan ödenek kalemlerimizin sadece 1/12’sini kullanabileceğimizden ötürü maaşların ödenmesinde sıkıntı yaratacaktır. Tam tersi düşünüldüğünde ise yani bu barem içi artışların yansıtılmaması durumu personelin Toplu İş Sözleşmesindeki hakları göz önünde bulundurulduğunda mağduriyete neden olacaktır” dedi.



“PROJELERİMİZİN BÜYÜK KISMI AKSAYACAK”



İskele Belediyesi’nin mevcut devam eden ve başlaması beklenen projelerine de değinen Hasan Sadıkoğlu, yine 2018 mali yılı bütçesinin geçmemesinden ötürü, büyük zarara uğrayacaklarını vurguladı.



Yasada yer alan 1/12 kısıtlamasından ötürü İskele Belediyesi’nin, mevcut devam eden projeleri için iç piyasadan aldığı mal ve hizmetlerin ödemesinde de sıkıntı yaşandığını söyleyen Sadıkoğlu, “Hal böyle olunca diğer belediyeler gibi İskele Belediyesi de mevcut projeler için alımları yavaşlatmak ve/veya durdurmak durumunda kalacaktır. Bu da belediyemizin 2018 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediği projelerin büyük bir kısmının aksamasına neden olacaktır” dedi.



Sorumluluk sahibi parti başkanları ve milletvekillerine bir an önce hükümeti kurmaları çağrısı yapan Sadıkoğlu, aksi halde 1 Şubat itibariyle sıkıntıların baş göstereceğini, ancak doğabilecek sorunlardan diğer belediyeler gibi İskele Belediyesi’nin sorumlu olmayacağını kaydetti.



Hükümet kurulsa bile devlet bütçesinin ancak Nisan 2018’de geçebileceğini de belirten Sadıkoğlu, hükümetin, belediyelerin hazır olan 2018 bütçesini ise nasıl yetiştireceklerini merak ettiklerini belirterek, 24 Nisan’da yeniden bir seçim yasağına girileceğini anımsattı.



Sadıkoğlu, bu sebeple kurulacak hükümetin, hızlı çözümler üretmesi gerektiğine vurgu yaparak, kurulacak hükümet ile ilgili şu soruları sordu: “Belediyelerin içinde bulunduğu durum itibariyle devlet önlem alacak mı? Alacaksa ne gibi önlemler almayı düşünüyor? Ödeme gecikmelerinden kaynaklanacak faiz mağduriyeti ile ilgili hükümet belediyelere ne gibi kolaylık sağlayacak?”