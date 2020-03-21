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Hükümetin kamuya yönelik ekonomik tedbirleri belli oldu

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Hükümetin kamuya yönelik ekonomik tedbirleri belli oldu

Maliye Bakanlığı ile kamuda yetkili sendikalar arasında bugün gerçekleştirilen toplantıda hükümetin kamudaki çalışanlar üzerinde almayı planladığı ekonomik tedbirler sızdırıldı.

Hükümet önümüzdeki günlerde yapacağı açıklama ile geriye dönük ödenmesi koşuluyla 4000 TL ve üzeri maaş alanlardan 3 aylık kesinti yapacak.

13. Maaş ve hayat pahalılığı durdurulacak

Hükümet ile sendika arasında yapılan görüşmede alınan ikinci karar ise hayat pahalılığı ve 13. Maaş ödeneğinin durdurulması oldu. Öte yandan öğretmen ödeneklerinin oranının düşürülmesi tedbiri uygulanacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, hükümetle yaptıkları görüşmede hükümetin düşüncesinin bu tedbirleri hayata geçirmek olduğunu kaydederek sendikalar olarak ise telafisi mümkün olmayan yani elzem hizmetlerin bu uygulamanın dışında kalması önerisini yaptıklarını söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da hazır bulunduğu toplantıda tedbirler sendikalara anlatıldı.

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