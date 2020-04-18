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"Hükümet özel sektöre “kulaklarını tıkadı"

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"Hükümet özel sektöre “kulaklarını tıkadı"

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, hükümetin özel sektöre “kulaklarını tıkadığını ve destek vermemek için direndiğini” iddia ederek, bu zor dönemde her sektöre adil davranılması çağrısında bulundu.

İŞAD Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Metin Yılgın, Covit-19 salgını yüzünden ülkede önce sağlık dendiğini, aile ve toplum sağlığını korumak için nasıl adımlar atılması gerektiğinin konuşulduğunu ve kararlar alındığını, ancak tüm bunların yanında “ekonominin ne olacağı” konusunun da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bu zor süreçte kapalı olan iş yerlerinin mevcut durum ve sonrasında ekonomik olarak nereye evrileceğini düşündüğünü belirten Yılgın,  şunlar belirtti:

 “Bu süreçte siyasi irade ülkenin omurgası olan özel sektörü ayakta tutmak için nasıl adımlar atacak diye merakla izliyoruz.

Evet, sağlık alanında imkansızlıklar içerisinde de olsa başarılı adımlar atıldı. Her ne kadar aksilikler ve aksaklıklar olsa da bunu dünya üzerinde en hızlı atlatacak ülkelerden biri olacağımızdan bir an bile şüphe duymadık, duymuyoruz.

Ancak KKTC siyasi iradesi özel sektöre kulaklarını tıkamış, zaten hiçbir zaman vermeye alışık olmadığı için, verilmesi gereken en önemli zamanda bile boğulmak üzere olan bu durumda bile bir türü elini vermemekte direnmektedir.

Ama siyasi iradenin unuttuğu çok önemli bir konu var, Bu günlerde her sektöre adil davranmayıp özel sektör boğulur ve vergileri alamaz ise, kendisinin bu gün siyasi kaygılar ile ödemeye çalıştığı bu kamu, bir maaş alamadığı zaman bırakın denizi tabiri caizse onu bir kaşık su da boğacaktır.”

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