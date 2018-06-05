"Hükümet mazaret üretme yerine çare üretmeli"

Bıçaklı, “Hükümet edenler mazeret üretme yerine bir an önce bu ciddi sıkıntılara çare üretmelidir. Aksi halde ekonomi kilitlenecek ve toplum ekonomik ve sosyal başka sıkıntılar yaşamaya başlayacaktır” dedi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığını belirterek, rakamın ivedi ve günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesi çağrısında bulundu.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde dövizin ani yükselişi nedeniyle başta akaryakıt ve gaz olmak üzere, tüm tüketim maddelerine gelen zamlarla halkın alım gücünün yüzde 35-40 oranında gerilediğine dikkat çekti.

Özellikle özel sektörde sendikasız, günde 10-12 saat esir gibi çalıştırılan ve açlık sınırının altında olan asgari ücret alanların tamamen açlığa mahkum edildiğini savunan Bıçaklı, toplumun bütününün yüzde 35-40’lara ulaşan alım gücünün yerine konması için hükümetin ivedi tedbir alması ve eskiden olduğu gibi “Hayat Pahalılığı”nın iki ayda bir uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bıçaklı, “Hükümet edenler mazeret üretme yerine bir an önce bu ciddi sıkıntılara çare üretmelidir. Aksi halde ekonomi kilitlenecek ve toplum ekonomik ve sosyal başka sıkıntılar yaşamaya başlayacaktır” dedi.