Hükümet ekonomik acil önlemler için kanun hükmünde kararname hazırlıyor

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin ekonomi konusunda bir takım çalışmalar yaptığını, birinci hedeflerinin vatandaşın alım gücünü korumak olduğunu kaydetti.

Yapılan çalışmanın “acı reçete” değil, ekonomideki toplam talebin daralmasını ve vatandaşın alım gücünün aşağı inmesini önlemeyi hedefleyen bir çalışma olduğunu söyleyen Başbakan Erhürman, çalışmanın ilk aşamada ekonominin ayakta tutulmasını hedeflediğini, bunun kamu maliyesi odaklı bir çalışma olmadığını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile bugün düzenlediği basın toplantısında, son ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, hükümetin atacağı adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Başbakan Erhürman, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının ciddi bir gündem oluşturduğuna işaret ederek, konunun bir süredir hükümetin gündeminde olduğunu ve bu konuda bir takım çalışmaları bulunduğunu söyledi.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILACAK

Ortaya çıkabilecek değişiklikler konusunda alınabilecek önlemlerin bir süredir Bakanlar Kurulu tarafından sık sık ele alındığını, çeşitli çalışmalar yapıldığını ifade eden Başbakan Erhürman, bugün Bakanlar Kurulu’nun toplanıp Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılarak, yaklaşık 15 gündür yürüttükleri çalışmaların netleşeceğini kaydetti.

Bir süredir yaptıkları çalışmaları, kanun hükmünde kararname enstrümanını kullanarak yürürlüğe koyacaklarına dikkat çeken Başbakan Erhürman, çalışmaların ekonomideki toplam talebi düşürmemeye, tüketicinin alım gücünü korumaya ve piyasaların daralmasını önlemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Bu tedbirlerle ilgili çeşitli bakanlıklarda, çeşitli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Başbakan Erhürman, bugün yapılacak toplantıda bunlara son halinin verileceğini ve Cumhuriyet Meclisi’nde görüşüleceğini belirtti.

MECLİSİN AÇILMASI BEKLENMEYECEK. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE…

Bunlar için Meclisin açılması veya komitelerde ele alınmasının beklenmeyeceğine işaret eden Başbakan Erhürman, Kanun Hükmünde Kararname enstrümanının acil durum veya ekonomi ile ilgili durumlarda kullanılabileceğini, burada da ekonomiyle ilgili acil önlemlerin söz konusu olduğunu vurguladı.

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gün içinde ilgili kesimlere de bilgi verileceğine işaret eden Başbakan Tufan Erhürman, geçen haftadan bu yana Merkez Bankası Başkanı ile de istişare içinde bulunduklarını, bugün sabah son durumu görüştüklerini, finans piyasaları ile ilgili genel durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Bu bilgilerin olumlu olduğunu düşündüğünü ifade eden Başbakan Erhürman, finans piyasasının son durumu hakkında Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ın kamuoyunu bilgilendireceğini kaydetti.