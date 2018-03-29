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Hükümet dövizdeki artışı masaya yatıracak

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Hükümet dövizdeki artışı masaya yatıracak
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 Hükümet, dövizdeki artışın yarattığı sıkıntıların önlenmesi amacıyla pazartesi günü Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcilerinin de katılımıyla özel bir toplantı yapacak.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “dövizdeki artışın, daha doğru ifadeyle Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının yarattığı ve yaratacağı sıkıntıların imkan dahilinde önlenmesi ve giderilmesi için Meclis'te yer alan tüm siyasi partilerden temsilcilerin katılımıyla pazartesi özel bir toplantı yapılacağını” duyurdu.
Özersay, “Hükümet, ekonominin farklı paydaşlarının görüşlerini alarak döviz ve eriyen alım gücü konusunda atacağı adımları netleştirecek” ifadelerini kullandı

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