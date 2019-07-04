 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Copa America’da Brezilya finalde
Copa America’da Brezilya finalde
12 0
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
37 0
 
17 0
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
37 0
Serdarlı'da büyük kaza
Serdarlı'da büyük kaza
527 0
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
28 1
Klasikler slalom şov yaptılar
Klasikler slalom şov yaptılar
55 0
banner82

Hükümet, 80 milyon TL tasarruf sağlayacak

banner27

Hayat pahalılığından yüzde 2’lik kesinti yapacak hükümet, 80 milyon TL tasarruf sağlayacak

banner315
Hükümet, 80 milyon TL tasarruf sağlayacak
banner267

 

DPÖ tarafından 2019 yılı için 6 aylık enflasyon rakamı 7,57 olarak açıklandı. UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin Temmuz ayındaki hayat pahalılığı ödeneğinden %2’lik kesinti yapma kararıyla HP ödeneği %5,57'ye düşürüldü.

Buna göre 2011 öncesi işe giren kamu çalışanlarının brüt maaşlarında 110 TL ile 418 TL, 2011 sonrası devlette işe başlayanlarda ise 88 TL ile 349 TL arasında kesinti yapılacak.

18 bin 500 kamu çalışanı ve yaklaşık 15 bin devlet emeklisinin maaşlarından yüzde 2’lik kesinti yapacak hükümet, 80 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Örneğin milletvekillerinin brüt maaşları kesinti yapılmaması halinde 20 bin 928 TL’den 22 bin 230 TL’ye çıkacaktı. Bu rakam yeni kararın uygulanması ile 418 TL kesinti ile 21 bin 811 TL’ye gerileyecek.

2011 sonrası kamuya başlayan bir polis memuru, hayat pahalılığı ile 5 bin 178 TL maaş alacaktı ama kesinti ile bir polisin brüt maaşı 5 bin 82 olacak.

 2011 sonrası kamuya başlayan bir doktorun maaşı ise hayat pahalılığı ile 11 bin 970 TL olacaktı ama %2’lik kesinti ile 11 bin 748 TL olacak.

2011 öncesi kamuya başlayan bir polis memuru ise hayat pahalılığı ile 6 bin 922 TL maaş alacaktı ama kesinti ile bir polisin brüt maaşı 6 bin 793 TL olacak.

Oluşacak olan yeni brüt maaşlardan bazıları şöyle:

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.