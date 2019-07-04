Hayat pahalılığından yüzde 2’lik kesinti yapacak hükümet, 80 milyon TL tasarruf sağlayacak

DPÖ tarafından 2019 yılı için 6 aylık enflasyon rakamı 7,57 olarak açıklandı. UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin Temmuz ayındaki hayat pahalılığı ödeneğinden %2’lik kesinti yapma kararıyla HP ödeneği %5,57'ye düşürüldü.

Buna göre 2011 öncesi işe giren kamu çalışanlarının brüt maaşlarında 110 TL ile 418 TL, 2011 sonrası devlette işe başlayanlarda ise 88 TL ile 349 TL arasında kesinti yapılacak.

18 bin 500 kamu çalışanı ve yaklaşık 15 bin devlet emeklisinin maaşlarından yüzde 2’lik kesinti yapacak hükümet, 80 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Örneğin milletvekillerinin brüt maaşları kesinti yapılmaması halinde 20 bin 928 TL’den 22 bin 230 TL’ye çıkacaktı. Bu rakam yeni kararın uygulanması ile 418 TL kesinti ile 21 bin 811 TL’ye gerileyecek.

2011 sonrası kamuya başlayan bir polis memuru, hayat pahalılığı ile 5 bin 178 TL maaş alacaktı ama kesinti ile bir polisin brüt maaşı 5 bin 82 olacak.

2011 sonrası kamuya başlayan bir doktorun maaşı ise hayat pahalılığı ile 11 bin 970 TL olacaktı ama %2’lik kesinti ile 11 bin 748 TL olacak.

2011 öncesi kamuya başlayan bir polis memuru ise hayat pahalılığı ile 6 bin 922 TL maaş alacaktı ama kesinti ile bir polisin brüt maaşı 6 bin 793 TL olacak.

Oluşacak olan yeni brüt maaşlardan bazıları şöyle: