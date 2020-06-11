Hiçbir ağaç cennete kadar uzamaz!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi:
- Küresel piyasaların modu düştü. Piyasaları, güvercin FED bile dün akşam toparlayamadı. Genel hatları ile, piyasalarda var olan iyimserlikle hayatın gerçekleri arasında uçurumun açıldığını görüyoruz. Ne demek istiyoruz, geriye dönerek yavaşça anlatalım.
- Hatırlanacağı üzere, son 2 gündür bültenlerimizde, küresel çapta yaşanan ciddi yükseliş ardından, kar alma (realize etme) isteğinin belirdiğini anlatmaya çalışıyoruz.
- Küresel çapta izolasyonların gevşetilmeye başlanması ve akabinde sosyal ve ticari hayatın normalleşmesi ile, Mart ayında karalar bağlayan piyasalar da normalleşme ve haliyle getiri arayışına yöneldi.
- Kulaklardan para fışkırırcasına otoriteler tarafından verilen bol ve sıfır faizli paranın da adresi haliyle ucuzlamış hisse senedi piyasaları oldu.
- Hatırlayınız, Brent petrolün varil fiyatı 8 Ocak tarihinde $72 iken, 24 Nisan’da $16’a kadar gerilemişti. Akabinde, hayatın normalleşmesi ve OPEC+’nın üretim kesintisini uzatması ile bu hafta başı 43 dolara kadar yükseldi.
- Demek ki, yatırımcıların da modu, kademeli olarak Nisan ayından beridir yükseliyor. Öyle ki, ABD’de en büyük 500 şirketin işlem gördüğü S&P500 endeksi, hafta başı, 2020 yılında kaydettiği zararları sildi!
- Petrolün Nisan dibine göre (kabaca 35 günde) %160’dan fazla değer kazanması, enerji işi ile uğraşan şirketlerin de hisselerinde büyük çapta sıçramalar meydana gelmesine neden oldu. Örneğin Amsterdam borsasında işlem gören Shell, son 55 günde %68 değer kazandı.
- FED’in ultra gevşek para politikası duruşunu koruyacağı yönünde ucu açık da olsa verdiği taahhüt sonrasında, Dolar küresel bazda değer kaybetti. EUR/USD paritesi 1,14 ; GBP/USD paritesi 1,28 ; altın ons fiyatı ise 1,730 doları aştı. Lakin hava bu sabah değişti (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linki tıklayın:
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