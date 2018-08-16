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Her şey iki misli oldu

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Dövizin artışıyla birlikte ülkede A’dan Z’ye tüm ürünlere yüzde 100’lere varan zamlar geldi. Süpermarketlerdeki fiyatları iki katı gören vatandaşlar şok geçirdi

Her şey iki misli oldu
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Bir kutu bolibifin fiyatı 10 TL’den 18 TL’ye, ton balığının fiyatı da 13 TL’den 25 TL’ye çıktı. Eczanelerdeki Nurofen hapların fiyatı 47 TL’den 65 TL’ye yükseldi. 99 TL’ye satılan 70 cc’lik Black Label marka viskinin fiyatı 172 TL’ye uçtu

Ümit ŞEYHUN

Türkiye ile birlikte ülkemizde yaşanan döviz krizi, vatandaşın belini bükmeye başladı.

Dövizin artışıyla birlikte ülkede neredeyse A’dan Z’ye tüm ürünlere yüzde 100’e yakın zam geldi. Ülkeye gelen birçok ithal ürünün daha raflardan azalmadan fiyat artışı yapılması vatandaşı çıldırttı.

Özellikle süpermarketlerde, eczanelerde rafların etiket fiyatları değişti, rakamlar iki misline çıktı. Okkalı zamları gören vatandaşlar şok geçirdi.

Marketlerde bir kutu bolibifin fiyatı 10 TL’den 18 TL’ye, ikili konserve ton balığının fiyatı da 13 TL’den 25 TL’ye çıktı.

Tahinin kilosu bir günde 22 TL’den 40 TL’ye fırlarken, Başpınar Un’un 60 TL’den satılan 25 kilosu 83 TL’ye yükseldi.

Pirincin kilosu 7.60’dan 9.60 TL’ye, bir buçuk kiloluk şekerin ücreti de 5 TL’den 7.50 TL’ye ulaştı.

60 adet bardak modeli Hediyem Su’yun fiyatı, 9.50 TL’den 18.50 TL’ye fırlarken, bademin fiyatı da 6.50 TL’den 8.50 TL’ye yükseldi.

Çayın 450 gramı ise 23 liradan 33 liraya ulaşırken, 5 TL’den satılan bir paket Türk kahvesinin fiyatı bir lira artışla 6 TL’ye çıktı.

Dört litrelik ayçiçek yağı ise 19.90 TL’den 32. 50 TL’ye yükseldi.

İLAÇLAR DA ZAMLANDI

Zamlar sadece gıda ürünleriyle sınırlı kalmadı. Eczanelerdeki ilaçlara da yüzde 40 zam geldi.

En çok satılan grip ilaçlarından olan Day&Night’ın fiyatı 58 TL’den 83 TL’ye çıktı.

30 TL’den satılan Benylin öksürük şurubu da iki katı artışla 60 TL’ye ulaştı.

Nurofen şurup fiyatı 33 TL’den 46 TL’ye yükselirken, Nurofen hapların fiyatı da 47 TL’den 65 TL’ye yükseldi.

Alkollü içkilere de yüzde 30’lara varan fahiş zamlar geldi.

70 cc’lik Black Label marka viskinin fiyatı 90 TL’den 170 TL’ye uçarken, 50 TL’den satılan Red Label’in fiyatı da 90 TL’ye çıktı.

Ürün                                       Eski Fiyat                                        Yeni Fiyat

Bolibif :                         10 TL                                                        18 TL

İkili ton balığı:               13 TL                                                        25 TL

Tahin kilosu                           22 TL                                                        40 TL

Pirincin kilosu               7.60                                                 9.60 TL

Şeker                             5 TL                                                 7.50 TL

450 gr çay                     23 TL                                                        33 TL

Dört lt. ayçiçek yağı      19.90 TL                                          32. 50 TL

Benylin öksürük şurubu                  30 TL                                               60 TL

Norofen şurup                       33 TL                                              46 TL

Norofen hap                          47 TL                                              65 TL

70 cc’lik Black Label             99 TL                                               172 TL

70 cc’lik Red Label               55 TL                                              90 TL

70 cc’lik Jack Daniels            79 TL                                              120

70 cc’lik Absolut Vodka                 49 TL                                              82 TL

70 cc’lik Gordon Cin            57 TL                                              70 TL

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