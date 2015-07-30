Hellimin tescil edilmesiyle hellimler çoğu raftan indirilecek

Hellimin tescil edilmesiyle marketlerde bulunan ve yüzde 51 oranında keçi ve koyun sütü içermeyen tüm hellimler raftan indirilecek. Hellimin üretilebileceği bölge sınırları Lefkoşa, Limasol, Larnaka,...

Hellimin tescil edilmesiyle marketlerde bulunan ve yüzde 51 oranında keçi ve koyun sütü içermeyen tüm hellimler raftan indirilecek. Hellimin üretilebileceği bölge sınırları Lefkoşa, Limasol, Larnaka, Mağusa, Baf ve Girne ilçeleri olacak





Hellim dosyasının son 10 yıl içerisinde ikinci kez AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı ve bu durumun, hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak tescil edilmesi için yeni bir çaba başlatılmasına vesile olduğu bildirildi.

Politis gazetesi “Şimdi İtirazları Bekliyoruz… Kıbrıs ve Brüksel’de Hellim Dosyası’nın Yayınlanması Nedeniyle Kutlamalar” başlıklarıyla aktardığı haberinde, hellim dosyasının AB Resmi Gazetesi’ndeki ilk yayınlanışında, onaylanmadan önce geri çekildiğini, ancak bu kez, itirazlara rağmen dosyanın sonuna kadar gideceği konusunda iyimser bir havanın hakim olduğunu yazdı.

Gazete, hellimin tescil edilmesi halinde, süpermarketlerde bulunan ve yüzde 51 oranında keçi ve koyun sütü içermeyen tüm hellimlerin raftan indirileceğini ve hellim dosyasında, hellimin üretilebileceği coğrafi bölge sınırlarının Lefkoşa, Limasol, Larnaka, Mağusa, Baf ve Girne ilçeleri olacağını kaydetti.

Hellim üretiminde kullanılacak keçi ve koyun sütü oranının, inek sütü oranını aşması gerektiğiyle ilgili kriterin, inek besicilerinin tepkisine neden olmasının beklendiğini belirten gazete, hellim dosyasında bu konuyla ilgili net bir ifade bulunmadığını, ancak keçi veya koyun sütünün veya ikisinin karışımının oranının, inek sütü oranından fazla olması ile ilgili ifade bulunduğunu yazdı.

Gazete, hellim dosyasında, “Halloumi”nin Türkçe adının “Hellim” olacağının belirtildiğini; Kıbrıslı Türklerin, ürettikleri hellime Rumca ve Türkçe ismi aynı anda verebileceklerinin veya sadece Türkçe ismi kullanabileceklerinin ifade edildiğini kaydetti.

Habere göre hellim dosyasında, hellimin “taze hellim” veya “eski hellim” olarak iki çeşitte üretilebileceği belirtilirken, her iki çeşidin nasıl üretildiğiyle ilgili bilgiler de aktarıldı ve ağırlıkların, 150 ile 350 gram arasında olması gerektiği belirtildi.

Bu arada gazete, Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili bir değişiklik önerisini de onayladığını kaydederken, değişiklik önerisinin ne olduğu konusunda detay vermedi.

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun “Bureau Veritas”a da, (Uluslararası bağımsız gözetim, uygunluk kontrolü, denetim, kalite, çevre, sağlık ve risk önleme hizmetleri) AB Tüzükleri kapsamında, coğrafi ürün ve gıdaların denetimini gerçekleştirecek yetkili kurum olarak onayladığı belirtildi.