'Hedef, kendi kendine yetecek bir yapıya kavuşmak'

Ticaret Odası Başkanı Toros, kamu gelirlerini artırmak, giderleri azaltmak, kendi kendine yetecek bir yapıya kavuşmak, sürdürülebilir ekonomik geçişi sağlamak verimliliği ve yatırım iklimini geliştirmek için kulis...

Ticaret Odası Başkanı Toros, kamu gelirlerini artırmak, giderleri azaltmak, kendi kendine yetecek bir yapıya kavuşmak, sürdürülebilir ekonomik geçişi sağlamak verimliliği ve yatırım iklimini geliştirmek için kulis çalışmaları yaptıklarını anlattı





Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Gazimağusa’nın ticari yaşamı ve ekonomisiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Oda Başkanı Fikri Toros başkanlığındaki heyet, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Arter, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ve yönetim kurulunun ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğunu, Ticaret Odası’nın Gazimağusa’daki üyeleriyle buluşması ve yerinde incelemeler yapmasının hem belediye hem ticaret kesimi için önem taşıdığını ifade etti.

Arter, belediye olarak ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda üzerlerine düşen lojistik desteği sağlamayı her zaman görev bildiklerini, ekonomik sıkıntıların azaltılması için hem hükümetin önlemleri, hem de Ticaret Odası’nın çabasının önemli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Arter, Kıbrıs sorunun çözümü yolunda Ticaret Odası’nın tecrübeleriyle katkı yapmasının önemine işaret ederek ifade ederek, ekonomik sıkıntıların aşılması için hep birlikte yapacak çok iş olduğunu kaydetti.



TOROS: “ANA MİSYONUMUZ EKONOMİNİN BÜYÜTÜLMESİ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros da konuşmasında, Ticaret Odası’nın KKTC’nin en büyük ekonomik örgütü olması nedeniyle ekonominin can damarlarından biri olan Gazimağusa bölgesine bir ziyaret yaptıklarını, yönetim kurulu ile Belediye Başkanı İsmail Arter’i de ziyaret ettiklerini söyledi.

Ana misyonlarının ekonominin büyütülmesi, kamu ve özel yatırımların Kıbrıs Türk toplumunun refah seviyesi ve yaşam standardını artırmak olduğunu ifade eden Toros, “kamu gelirlerini artırmak, giderleri azaltmak, kendi kendine yetecek bir yapıya kavuşmak, sürdürülebilir ekonomik geçişi sağlamak verimliliği ve yatırım iklimini geliştirmek” için kulis çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Toros, bu konuda değişik sektörlerle bir araya geldiklerini, Gazimağusa’nın limanı, üniversitesi ve ticaret merkezi olması nedeniyle ekonomide önemli bir yere sahip olduğunu, sanayi bölgesindeki harekeliliğin ve üniversitenin gelişmesinin bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, çözüm sürecinde istenen hedefe varılması ve kapsamlı çözümde Maraş’ın da ekonomiye olumlu katkı yapabilecek duruma gelmesinin dilekleri olduğunu da sözlerine ekledi.