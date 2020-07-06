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Haziran ayı enflasyonu % 1

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İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi”nde, bir önceki aya göre yüzde 1.01, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.38 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.36 değişim oldu

Haziran ayı enflasyonu % 1

İstatistik Kurumu, enflasyona gösterge kabul edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.01 değişim gerçekleştiğini açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi”nde, bir önceki aya göre yüzde 1.01, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.38 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.36 değişim oldu.

İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Endeksinin Haziran sonuçlarını açıkladı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.95 ile “lokanta ve oteller” ana grubunda saptandı.

“Mobilya, ev aletleri ve ev” ana grubunda yüzde 3.02, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 2.86, ulaştırma ana grubunda yüzde 1.97, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.10, haberleşme ana grubunda yüzde 0.85, eğlence ve kültürde yüzde 0.53, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.42, sağlık ana grubunda yüzde 0.40, eğitim ana grubunda yüzde 0.03, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 0.01 artış; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda ise yüzde 1.33 düşüş gerçekleşti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI SALATALIK, LİMON VE DAVETİYEDE

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 393 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 127 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 313.19'le salatalık, yüzde 64.44'le limon ve yüzde 53.66'yla davetiye oldu.

KARPUZ, KAVUN VE KAYISI UCUZLADI

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 74.22 karpuz, yüzde 65.96 kavun ve yüzde 45.16 ile kayısı oldu.

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