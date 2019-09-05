Hazır fırsat varken güneşli günlerin keyfini yaşayın. Hazır hava bozmadan!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Son aylarda piyasaların bir numaralı gündem maddesi haline gelen ve yatırımcıları güvenli limanlara yönelten başta ABD’nin pimini çektiği ticaret savaşlar, buna Çin’in Yuan’ı devalüe ederek cevap vermesi ve elbette İngilizlerin bile ne yaptıklarını anlamadıkları Brexit süreci….
- Dün İngiltere parlamentosu, yapılan oylamada, 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onaylarken, hükümetin erken seçim teklifini de reddetti
- Başbakan Boris Johson’un adeta köşeye sıkışması ile olası bir anlaşmasız Brexit ihtimali azalırken, Sterlin ve Euro, dolara karşı prim yaptı
- Neredeyse hafta başı 2016’dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen ve dolar karşısında 1,1950 seviyesini test eden Sterlin, bu sabah 1,2250 seviyesine yükselerek yaklaşık 300 pips ralli yaptı
- Bir tarafta Soft Brexit heyecanı, diğer tarafta FED’den beklenen faiz indirimi, ticaret savaşlarında görüşme ümitler, güvenli liman isteğini azaltırken, ortak para birimi EUR’nun da 1,11 seviyelerine doğru yelken açmış olabileceğini düşünüyoruz (bakınız grafik)
- Yeni gün başlangıcında da benzer bir iyimserlik görüyoruz. Asya borsaları ve ABD borsalarının vadeli işlemleri, Çin'in ABD ile Ekim'de ticaret görüşmesi yapacağını söyleyerek küresel ekonomiye daha fazla zarara uğramadan ticaret savaşının yatışacağı umutlarını piyasaları yeşile boyamış
- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1, Shanghai bileşik %1,8 ; gösterge endeks Tokyo borsası ise %2,4 yükseldi. ABD borsalarının vadeli işlemleri de %1 yükselişler görülüyor
- Yuan offshore işlemlerde dolar karşısında değer kazanırken, güvenli liman varlıklara olan ilginin de azaldığını, altın ve Yen’in gerilediğini not etmek gerekiyor
- Özetlemek gerekirse, İngiltere parlamentosunun dün aldığı kararlar, ticaret müzakerelerinin teyit edilmesi, Hong Kong'da son dönemdeki protestolara yol açan suçluların Çin'e iadesi tasarısı dün geri çekilmesi, piyasaları bugün sürüklemeye başladı
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.