Hazine Nakit Dengesi Mart ayında rekor açık verdi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Son günlerde, küresel mali piyasalar cephesinde, ara ara da olsa güneş kendisini göstermeye başladı.
- Salgının artış hızının yavaşlamaya başladığına dair Kıta Avrupası’ndan gelen son verileri, bu eğilimin arkasında yatan ana neden oldu.
- Salı günü ABD borsalarının geceyi %8’e varan yükselişle tamamlaması ardından, dün de yeni günün olumlu karşılanması, riskli varlıklara olan talebi artırdı.
- Mesela, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, gerekse de gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik negatif algının kurbanı olan Güney Afrika Randı, Dolar karşısında hafta başı tüm zamanların en değersiz seviyesine gelse de, son 2 günde %6 primlendi.
- Benzer bir şekilde, ABD borsası Dow Jones Sanayi endeksi, tepeden bakılırsa, 6 haftada %38 düşüş kaydetmesi ardından son 2 hafta %30 değer kazandı.
- İçerde ise, gelişmekte olan ülkelere beraber bakıldığı ve algının bozuk olduğu, TL özelinde ise TCMB’nin zayıf rezervlerinin ön planda olmasına paralel iyimser hava tam anlamıyla Türk mali piyasalarına yayılamadı.
- Hafta başında 6,80 seviyesine dayanan USD/TRY kuru, dün sabah saatlerinde 6,70 seviyesinin altını test etse de, bu sabah yeninde 6,78 seviyesine yükseldi.
- Borsa İstanbul cephesi, dünyanın olumlu hisse senedi havasına bir adım geriden gelerek ayak uydurmaya çalışırken, Türkiye’nin yabancı nezdinde risklerini gösteren CDS primlerinin 650 seviyesinden 600’lere doğru gevşemesi, içerde 10 yıllık devlet tahvilinin bileşik getirisinin de 50 baz puan gevşemesine neden oldu.
- Küresel ortamın yavaş da olsa normalleşmeye ya da iyi olmaya çalıştığı bir zaman diliminde, TL’nin olumsuz sayılan performansı bizleri düşündürüyor. Mesela dün, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türk bankacılık sektörünün refinansman riskine işaret etti.
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