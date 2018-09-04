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Hayvancıların 'Varoluş' eylemi yarın

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Hayvancıların 'Varoluş' eylemi yarın
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yarın gerçekleşecek eylemin bir varoluş eylemi olduğunu söyledi. 
Naimoğulları konuyla ilgili yazılı açıklamasında, eylemin sadece hayvancıların eylemi olmadığını, bunun KKTC halkının varoluş mücadelesi olduğunu savundu. 
Tüm kesimleri üreticinin varoluş mücadelesine katılmaya davet eden Naimoğulları, “Ya ayakta durup bu topraklara sahip çıkacağız, ya da yok olup göç edeceğiz” dedi.

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