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Hayvancılara doğrudan gelir desteği müjdesi

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Hayvancılara doğrudan gelir desteği müjdesi
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 Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile bugün yaptıkları görüşmede 2017’nin ikinci yarısında verilen doğrudan gelir desteği (DGD) ödemelerinin önümüzdeki hafta ödeneceğini öğrendiklerini açıkladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, 2018’in ilk devre küçükbaş kulak parası ödemelerinin ise mayıs ayının ikinci yarısında ödeneceği yönünde bilgi alındığı kaydedildi.

DGD desteğinden yararlanabilmek için birliğe üyeliklerin yenilenmesi gerektiği duyurulan açıklamada, 2017’nin ikinci yarısındaki DGD karşılığını arpa olarak almayan ve para almayı tercih edenlere ödemelerin önümüzdeki hafta; bu yılın ilk devresinin küçükbaş kulak parası ödemelerinin de mayısın ikinci yarısında yapılacağı bilgisi alındığı ifade edildi.

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