Hayatı kolaylaştıran dijital servisler Limasol Grup’da

Yoğun yaşam koşulları içinde hızlı ve kolay bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler Mobil Bankacılık uygulamalarını tercih ediyor. Müşteri odaklı çalışmalarıyla anılan Limasol Bankası da bu alanda bir adım atarak Mobil Bankacılık uygulamasını müşterilerinin hizmetine sundu.

Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dil seçimi ile günün her saatinde tüm bankacılık işlemlerinizi cep telefonunuz veya tabletiniz üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayan uygulama hem Android hem de IOS işletim sistemine sahip cihazlardan ücretsizce indirilebiliyor.

İnternet Bankacılığı’nı kullanan müşteriler mevcut müşteri numarası, parola ve şifreleri ile uygulamayı kullanabiliyorlar. İlk kez bu uygulamayı kullanacak olan müşteriler ise kendilerine en yakın Limasol Bankası şubesine giderek müşteri numarası, parola ve şifrelerini alarak uygulamadan yararlanabiliyorlar. Banka şubelerinde bulunan dijital köşeler aracılığı ile de uygulamayı ilk kez kullanacak müşterilere bilgi veriliyor.

Sigorta yaptırmak, poliçe yeniletmek şimdi çok kolay

Öte yandan ardı ardına yaptığı teknolojik yatırımlarla sigortacılıkta yeniliklerin öncüsü olan Limasol Sigorta, önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Yenilenen kullanıcı dostu web sitesi ile kullanıcılar artık, tüm dijital ortamlarda, online sigorta teklif başvuru formunu doldurarak kasko, konut, zorunlu trafik, acil sağlık vb. poliçeler hakkında bilgiler alarak en hızlı şekilde poliçelerini düzenletebilmekte. Kullanıcı kişi sigorta ürünlerinden teklif almak istediği ürünü seçerek Limasol Sigorta’nın sunduğu hizmetlerin devamlılığı için; deneyimli müşteri temsilcileri sayesinde; en kısa sürede geri dönüş sağlayarak, teklifin kabul görmesi halinde sigorta poliçenizi sizlere teslim edip, tahsilatı da tüm ödeme seçenekleri ile ayağınıza kadar getirerek ayrıcalıklı hizmet veriyor.

Kullanıcılar, yenilenen web sitesi aracılığı ile sigorta poliçeleri ile ilgili tüm bilgilere, kolaylıkla ulaşıp bilgi sahibi olabiliyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Limasol Grup Şirketleri Yönetim Kurulu BaşkanıHüseyin Kemaler şunları söyledi: “ Dijital alandaki gelişmeler hepimizin hayatına pek çok olumlu katkı sağlamaktadır. Hem bankacılık alanında hem de sigortacılık alanında mobil servislerimiz güncel trendler ve tüketici ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. İleriki dönemlerde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”Lha