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Hayat pahallılığından yapılan % 2'lik kesinti iptal edildi

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Hayat pahallılığından yapılan % 2'lik kesinti iptal edildi
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Maliye Bakanlığı, bu yılın Temmuz- Aralık dönemi maaşlarına yansıtılacak hayat pahalılığında yapılan kesintiyle ilgili, 10 Temmuz tarihinde yayınladığı genelgeyi iptal ettiğini açıkladı.
İlgili genelge altı aylık devrede saptanan ve hayat pahalılığı artışı olarak bilinen yüzde 7,57’lik TÜFE artış oranının, 2 puan eksiltilerek maaşlara yüzde 5,57 şeklinde yansıtılmasını içeriyordu.
Olayın mahkemeye taşınması üzerine Anayasa Mahkemesi ilgili kararnameyi ara emri ile durdurmuştu.
İlgili karar doğrultusunda, genelgenin iptal edilmesiyle eylül ayından itibaren maaşlara hayat pahalılığı TÜFE artış oranı yüzde 7,57 olarak yansıtılacak. İki aylık dönemde oluşan fark ise iade edilecek.

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