Hayat pahalılığı yıl sonu yüzde 40.5 olacak

Toplam 7 milyar 705 milyon TL olan KKTC 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı. Komite Başkanı Toros, hayat pahalılığının yıl sonu itibarıyla yüzde 40.5 gibi devasa bir oran olarak öngörüldüğünü vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı dün görüşmeye başladı.

Fikri Toros Başkanlığı’ndaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi dün saat 10.30’da başladı.

Bakanlar Kurulu’ndan 7 milyar 705 milyon TL olarak onaylanan bütçe yasa tasarısında, bütçe açığı 825 milyon TL olarak öngörülüyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Komite Başkanı CTP Milletvekili Fikri Toros, ülkedeki mevcut sistemin mali yönden sürdürülebilir olmadığından hareketle, sosyal devlet anlayışı ve kamu yararının öncelikli olacağı prensiplerle geliştirilecek yeni stratejilerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Toros, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın, hükümet programında da belirtildiği gibi, sürdürülebilir bir kamu finansmanı hedeflediği; gelir artırıcı tedbirler yanında her zamandan daha fazla bir harcama disiplini sağladığı; eldeki bilgi ve verilerin etkin kullanıldığı ve ihtiyaçların adil bir dağılımla karşılandığı inancında olduğunu vurguladı

2018 yılı boyunca Türk Lirasının uğradığı ciddi değer kaybı ve faiz artışlarının, maalesef sabit gelirli halka, işletmelere ve kamu maliyesine öngörülemeyen bir boyutta olumsuz sonuçlar getirdiğini ifade eden Toros, ekonomi ve finans uzmanlarının yanısıra sektör temsilcisi kurumlarla katılımcı bir yaklaşım ortaya koyan hükümetin bir dizi tasarruf tedbirleri geliştirip, uygulamaya koyması sayesinde, ülkeyi etkisi altına alan ekonomik krizin mümkün olan en etkili şekilde yönetilmiş ve sonuçlarının asgariye indirildiğini söyledi.

Buna rağmen hayat pahalılığının yıl sonu itibarıyla yüzde 40.5 gibi devasa bir oran olarak öngörüldüğünü belirten Toros, krize neden olan temel sebeplerin ne kadar devam edeceği belirsizliğini korurken, mali kaynakların ivedilikle, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan 2019 mali yılı bütçesinin komite aşamasını 28 Kasım günü tamamlayarak Meclis Genel Kuruluna sevkini hedeflediklerini kaydetti.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başlarken öncelikle bir ülkenin kamu bütçesinde hedeflediği performans ve oluşturacağı değerlerin büyük önem taşıdığını söyleyen Fikri Toros, “ekonomik büyümenin bileşenleri olan Yatırım, Üretim, Katma değer, Eğitimli ve Sağlıklı bir toplum yaratmak temel hedeftir. Tüm bunlar için de etkin kaynak dağılımı şarttır” dedi.