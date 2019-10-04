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Hayat pahalılığı oranı 1.88 oldu

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2019 yılı Eylül ayı hayat pahalılığı oranı 1.88 olarak açıklandı. En yüksek fiyat artışı patlıcan, salatalık dolmalık biberde oldu

Hayat pahalılığı oranı 1.88 oldu
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 KKTC İstatistik Kurumu 2019 yılı Eylül ayı hayat pahalılığı oranını 1.88 olarak açıkladı. Eylül ayında etüt, özel okul, özel ders ücretlerindeki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup eğitim oldu.
En yüksek fiyat artışı patlıcan, salatalık dolmalık biberde, en yüksek fiyat düşüşü Türkiye Cumhuriyeti piyango bileti, limon ve taze börülcede yaşandı. 
Kurum Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı eylül ayı enflasyon oranında bir önceki aya göre yüzde 1.88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11.18 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.47 değişim gerçekleşti.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 91 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. 
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 127.33’le patlıcan, yüzde 97.17’le salatalık ve yüzde 95.26 dolmalık biber, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal yüzde 40’la Türkiye Cumhuriyeti piyango bileti, yüzde 34.81’le limon ve yüzde 26.09’le taze börülce oldu. 
Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle gerçekleşti:
“Eğitim    yüzde 18.14 artış; giyim ve ayakkabı yüzde 4.28 artış; gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3.80 artış; ulaştırma yüzde 0.95 artış; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri yüzde 0.59 artış, haberleşme yüzde 0.51 artış; sağlık yüzde 0.50 artış, lokanta ve oteller yüzde 4.18 azalış; eğlence ve kültür yüzde 1.81 azalış; alkollü içecekler ve tütün yüzde 0.17 azalış; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 0.07 azalış; çeşitli mal ve hizmetler yüzde 0.07 azalış.”
Eylül ayında en etüt, özel okul özel ders ücretlerindeki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup eğitim oldu.
Giyim ve ayakkabı ana grubu kadın, erkek, çocuk–bebek giyim ve ayakkabılardaki fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup oldu.
Gıda ve alkolsüz içeceklerde, taze sebzeler – meyveler, demlik çay poşeti, normal ekmek; ulaştırmada okul servis ücreti, araba yıkatma, uçak ücreti  (Ercan - Londra); mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde lavabo açıcı (toz), buzdolabı tamiri, klima; haberleşmede cep telefonları; sağlıkta kanal tedavisi, diş taşı temizliği ve diş dolgu ücretlerindeki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi. 
Eylül ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması artı oldu.
Lokanta ve oteller ana grubu otel ücretlerindeki düşüşler nedeniyle en çok azalan grup oldu.
Eğlence ve kültürde; Piyango Bileti (TC), yurt dışı tur (kültür amaçlı-İtalya), köpek maması; alkollü içecekler ve tütünde viski; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yağlı boya; çeşitli mal ve hizmetlerde sıvı sabun, altın bilezik, deodorant (sprey)(kadın için) fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda eksi değer görüldü.         
Bu bağlamda tüketici fiyatları endeksinde yer alan 12 ana grubun, 7’sinde artış olurken, 5 ana grupta ise düşüş oldu.

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