Hava değişiyor mu? Halkbank davası ve Rusya gerilimi ne anlama geliyor?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa ve bosa analizi:
- Günlerdir koronaviriüsün olumsuz havasını sırtında taşıyan küresel piyasalar, ABD’de açıklanan güçlü şirket bilançolarının da yardımın ile yüzlerini biraz da olsun başka tarafa çevirdiler.
- Dün küresel havanın iyimser rüzgarı ile güne başlayan Türk mali piyasalarında TL ve TL cinsi varlıkların değer kazandığına şahit olduk.
- Güvenli limanlara olan talebin dün azalması, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi, altının sert düşmesi ile Borsa İstanbul %2’den fazla değer kazanırken, USD/TRY kuru son günlerde olduğu üzere 5,9850 seviyesinin çekim gücünde günün bir bölümünde de olsa kurtulabildi.
- Gerek geride bıraktığımız hafta, gerekse de bu hafta artan jeopolitik riskler ve şehit düşen askerlerimiz nedeniyle İdlip ekseninde Rusya ile “ters düşen” Türkiye’nin ABD ile son senelerde kaygan bir zeminde ilerleyen ilişkileri yeniden sağlamlaştırmaya çalışacağı beklentisi piyasalarda fiyat davranışını etkiledi.
- Suriye’deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimiz ardından Rusya’nın herhangi bir taziye mesajı yayımlamaması ve devamında Rus bir yetkilinin “İdlip’te yaşananların Ankara – Moskova ilişkisine ciddi baskı uyguluyor” demesi ve beraberinde Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sabrımız tükeniyor” çıkışı hep birlikte ele alındığında, gözler yeniden Ankara - Washington hattını takip etmeye başladı.
- USD/TRY
USD/TRY kurunda 5,9850 seviyesinin çekim gücünden çıkmamız durumunda, olası bir fincan kulp formasyonuna benzeyen görünüm 6,30 seviyesine kadar uzayabilir. Ana senaryomuz bu olmasa da, 5,9850-5,99 seviyesinin üzerinde olası bir gecelik kapanış durumunda, görüşlerimiz hızla değişecektir.
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