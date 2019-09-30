Hava bozdu: ABD, Çin'li şirketleri ABD borsasından çıkarmayı değerlendiriyor

- Geride bıraktığımız haftanın en önemli iki gündem maddesi olarak görülen TCMB başkanı Murat Uysal’ın açıklamaları ve ABD – Türkiye ilişkilere yönelik olumlu beklentiler, TL ve TL cinsi varlıklarda ralli yaşanmasına neden oldu
- Cuma günü bültenimizin başlığını okurlarımız hatırlayacaktır: “Türk Lirası ralli için "start" çizgisinde hazır mı bekliyor?” diye sormuştuk
- TCMB Başkanı Uysal’ın para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını ve bundan sonraki sürecin daha sınırlı faiz indirimlerine olanak tanıyacağı, öte yandan ABD’nin Türkiye’ye ticaret anlaşması kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de içeren bir paket önereceği haberi, Türk mali piyasalarında esen ılımlı rüzgarın Cuma günü farklı bir boyuta taşıdı
- Borsa İstanbul 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde haftayı 105bin puan seviyesinin üzerinde tamamladı. Cuma günü, piyasa dedikodularından dökülen haberlere göre, yabancı 2 fonun büyük alımlarıyla tetiklenen bankacılık hisselerindeki yükseliş %6,5'i aşarken, BIST100’de ise bir günlük artış %3; haftalık artış ise %5 oldu.
- USD/TRY
USD/TRY kurunda aşağı yönlü seyir korunmaya devam ediyor. TL ve TL cinsi varlıkların ucuz olduğuna yönelik artan inanışlar, TCMB faiz indiriminin etkisi ile tahvil piyasalarına yönelik son dönemlerde ilgi ve beraberinde geçen haftanın ikinci yarısı bankacılık hisseleri önderliğinde başlayan rallinin ister istemez USD/TRY kuruna da yansıyacağını düşünüyoruz. Bu minvalde, aşağıda 5,45 seviyesinden başlayan ve 5,85 seviyesinde duran hareketin önemli Fibo seviyelerini işaretledim. Teknik manada %50 geri çekilme seviyesi olan 5,6540 seviyesinde kurun şimdilik yavaşladığı (destek ile karşılaştığı); daha da aşağıda ise 200 günlük ortalamaların geçtiği 5,6150 seviyesinin (kırmızı kesik çizgi) takip edilebileceğini düşünüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.