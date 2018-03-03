Harçlara okkalı zamlar

Devlete ödenen araç ruhsat harçları, sürüş ehliyetleri, pasaport ücretleri, evlenme ücretleri ve yurttaşlık kabul ücretleri gibi birçok harç miktarına yüzde 12 ile 13 arasında zam geldi

Bakanlar Kurulu, devlete ödenen birçok harç miktarını artırdı. Yüzde 12 ile 13 arasında değişen zam uygulamaları 1 Mart 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre, “Motorlu Araç Ruhsat Harçları”nda yer alan özel motorlu araçlar (motorlu üç tekerlekliler ile dış ticaret (düzenleme ve denetim) yasası uyarınca ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar dahil);

Benzinle çalışanlar bir yıllık ücret:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2017’de her bir kg için 0.25 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 0.28 oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2017’de her bir kg için 0.43 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 0.49 oldu.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2017’de her bir kg için 1.05 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 1.18 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2017’de her bir kg için 1.47 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 1.65 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışanlar:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2017’de her bir kg için 0.41 TL ödenirken, 2018’de 0.46 TL oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2017’de her bir kg için 0.62 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 0.70 TL oldu.

Ağırlığı 1271-1524 kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2017’de her bir kg için 1.05 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 1.18 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2017’de her bir kg için 1.47 TL ödenirken, 2018’de bu rakam 1.65 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler 2017’de 985 TL öderken, 2018’de 1.113 TL ödeyecek.

Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan, otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 2017’de 1.316 TL öderken, 2018’de 1.487 TL ödeyecek...”

Sürüş ehliyetleri harcı yükseldi

Sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar da tüzük kapsamında yüzde 12 dolaylarında artırıldı.

Buna göre;

Öğrenci ehliyeti sınavı için 2017’de ödenen 240 TL, yeni yılda 270 TL’ye; öğrenci ehliyeti için ödenen 239.90 TL, 2018’de 269.90 TL’ye; motorlu araç sürüş sınavı için 2017’de ödenen 330 TL, 2018’de 375 TL’ye; motorlu araç sürüş ehliyetleri için iki yıllık 239.80 TL’den 269.80 TL’ye; üç yıllık 324.70 TL’den 364.70 TL’ye; beş yıllık 489.50 TL’den 454.50 TL’ye; on yıllık 814 TL’den 919 TL’ye; yaş nedeniyle tahditli olarak verilen (bir yıllık) 164.90 TL’den 184.90 TL’ye yükseltildi.

Geçici sürüş ehliyeti 239.90 TL’den 269.90 TL’ye; uluslararası sürüş ehliyeti 500 TL’den 565 TL’ye; kaybolan bozulan yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti 120 TL’den 135 TL’ye çıktı.

Ayrıca ilgili madde altında, motorlu araç satıcı ruhsatları, yeni olmayan motorlu araç satış ruhsatı, muayene belgesi, yurtdışına çıkışta ödenecek harçlar da artırıldı.

Pasaport harçları

Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’ndeki değişiklik şöyle:

“Beş yıl süreli pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 274 TL’den 309 TL’ye; iki yıl süreli diplomatik pasaport 200 TL’den 226 TL’ye; bir yıl süreli diplomatik pasaport 132 TL’den 149 TL’ye; beş yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 550 TL’den 621 TL’ye; iki yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 402 TL’den 454 TL’ye; bir yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 268 TL’den 303 TL’ye; seyahat belgesi 30.50 TL’den 34.50 TL’ye yükseldi.

Yabancıların çalışma izinleri

“Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” adı altındaki “ Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü”ndeki harçlar da yükseltildi.

Buna göre, süreli çalışma izinleri “6 ayı geçmeyen” 2017’de 172.50 TL öderken, 2018’de 195 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2017’de 373.50 TL öderken, 2018’de 422 TL; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2017’de 747 TL öderken, 2018’de 844 TL; iş yapma izinlerinde 2017’de 796 TL ödenirken, 2018’de 899 TL;

Öğrenci çalışma izinlerinde: “6 ayı geçmeyen” 2017’de 103.50 TL öderken, 2018’de 117 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2017’de 207 TL öderken, 2018’de 234 TL;

İş Kurma izinleri: “6 ayı geçmeyen” 2017’de 1.041 TL öderken, 2018’de 1.176 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2017’de 2.057 TL öderken, 2018’de 2.324 TL; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2017’de 4.099 TL öderken, 2018’de 4.632 TL;

Türkiye Cumhuriyeti ve III. Devlet kamu kuruluşlarından geçici görevle KKTC’deki kurumlarda görevlendirilen yabancı uyruklu kamu görevlileri 2017’de 113.50 TL öderken, 2018’de 128 TL ödeyecek”.

Daimi ikamet izinlerinde ise, “Daire tarafından verilecek her tasdikli izin sureti için 79 TL harç alınacak.

Yurttaşlık, pasaport ve vizeler

Üçüncü kısımda yer alan “Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara da yüzde 12.5-13 oranında zam yapıldı.

Buna göre, “KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 690 TL’den, 780 TL’ye; KKTC ikamet harcı 515 TL’den 580 TL’ye yükseltildi.

Evlenmeler, doğumlar, ölümler…

“Evlenmeler, Doğumlar ve Ölümler” konusuna artırılan harçlar şöyle:

“Evlenmek için yapılan müracaat” 261 TL’den 295 TL’ye; “Evlenme muamelesini durdurulmasına dair yapılan ihbarın kabulü” 261 TL’den 295 TL’ye; “KKTC Evlendirme kanunu tahtında tesit edilen evlenmeyi resmen icra veya evlenmede hazır bulunarak, evlenme muamelesini kayıt ve her iki tarafı yemin ettirme” 438 TL’den 495 TL’ye; “yemin ettirme ücretine ilaveten önceden verilip asılan ve evlenmeye mani hal bulunmadığını gösterir bir vesikanın verilmesi için” 100 TL; “hazır bulunma ücretine ilaveten mahalli kanuna göre yapılmış olan bir evlendirme muamelesinin kaydı” 261 TL’den 295 TL’ye; “doğum veya ölüm kaydı” 100 TL’de kaldı.

“Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kayıt için araştırma yapma” ile “Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kaydın tasdik edilmiş bir suretinin verilmesi” 100 TL’de kaldı.

Kimlik kartları

“Vasiyetnameler ve Terekelerde” ödenen harçlara da zam yapan Bakanlar Kurulu, “Kimlik Kartları” ile ilgili ödenen harçları da belli oranlarda yükseltti.

Buna göre;

“‘Yasanın öngördüğü süre içerisinde ilk kez kimlik kartı alanlar’ 100 TL ödeyecek.

Yasanın öngördüğü süre içinde kimlik kartı çıkartmadığı halde hakkında kavuşturma yapılması Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nce gereksinme duyulmayanlarda 7 gün ile 6 ay arasında gecikmelerde 100 TL; 6 ay ve daha sonraki gecikmelerden 100 TL alınacak. İlgili bölümün, 66, 67, 68, 69 ve 70 maddelerindeki ilgili harçlar da var.

Evlenmeyle ilgili harçlar

Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi kapsamında alınan harçlar şöyle:

“Evlenme ücretlerinde, evlendirmenin evlendirme memurluğunda yapılması halinde 2017’de 274 TL olan harç, 2018’de 310 TL’ye; evlendirmenin evlendirme memurluğu dışında herhangi bir yerde yapılması halinde 2017’de ödenen 556 TL, 2018’de 628 TL’ye; evlenme ihbarının tasdiki 28 TL’den 32 TL’ye; itiraz ihbarı verilmesi 26.50 TL’den 30 TL’ye; ihbarın taliki amacıyla bir şahadetname verilmesi 28 TL’den 32 TL’ye; evlenme şahadetnamesinin veya herhangi bir suretinin alınması 28 TL’den 32 TL’ye; evlenmenin sicile kaydı ücreti (sicile yapıştırılacaktır) 109 TL’den 123 TL’ye yükseldi.