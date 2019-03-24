Turizm Bakanlığı eski müsteşarlarından Şahap Aşıkoğlu, sosyal medya hesabından Kıb-Tek ile ilgili paylaşımda bulunarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Sorumlusu Saffet Aşıksoy'un bir televizyon programında 3 zamanlı tarife sistemi hakkında yapmış olduğu açıklamaları isim vermeden eleştirdi. Aşıkoğlu, ayda 1400 TL elektrik faturası desteği alanların televizyon programlarına çıkıp gece ondan sonra elektrik kullanın demesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Şahap Aşıkoğlu'nun paylaşımı şöyle:

KIBTEK;

Toplu sözleşmede brüt maaş tanımı: Barem +%18 +k değeri olarak geçer

30 aile var k= 1400 TL

Her kişiye verildiğinde aileler 2800 alır.

Ve 13’üncü maaş dahil. Yani arkadaşlar yılda 13 kez fatura desteği alır.

K değeri eskiden olan elektrik faturası desteği kaldırılıp yerine konan destektir.

Üstelik bu k değeri emeklilik için maaş hesaplamalarında da bu k değeri hesaplanır.

Ayda 1400 TL elektrik faturası desteği alan adam çıkıp tv’ye elektriği gece 10 dan sonra kullanın diyecek öylemi?

Herkesten çok bağırarak bu arada da kurumdan %18 + k değeri hem 13’üncü maaşta hem de emeklilikte yararlanacak.

Ama denecek ki küçüktür bu etkilemez elektrik faturasını biz ödemeye devam edelim. Hani adalet? Hani eşit işe eşit ücret.