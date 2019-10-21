banner255
banner69
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
30 0
Cihangir’in zirve yürüyüşü
Cihangir’in zirve yürüyüşü
40 0
 
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
25 0
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
12 0
İskele’ye açık hava sınıfı
İskele’ye açık hava sınıfı
8 0
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
123 0
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
14 0
banner82

Hanehalkı İşgücü Anketi için alan çalışması başlatıldı

banner27

İstatistik Kurum Başkanı Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, Hanehalkı İşgücü Anketi’nin alan çalışmasında 3 Kasım’a kadar KKTC genelinde 4 bin 32 hane halkıyla görüşüleceğini belirtti

Hanehalkı İşgücü Anketi için alan çalışması başlatıldı
banner267

Nüfusun işgücü açısından durumunun belirlenmesi amacıyla düzenlenen Hanehalkı İşgücü Anketi için alan çalışması bugün başlatıldı.

İstatistik Kurum Başkanı Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, nüfusun işgücü açısından durumunun belirlenmesi, istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin derlenmesi için yapılan ankette Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) norm ve standartlarının kullanılacağı kaydedildi.

Hanehalkı İşgücü Anketi’nin alan çalışmasında 3 Kasım’a kadar KKTC genelinde 4 bin 32 hane halkıyla görüşüleceğini kaydeden Öksüzoğlu, şöyle devam etti:

“İstatistik Kurumu tarafından eğitimi verilen anketörler, tamamen tesadüfi olarak örneğe seçilen haneleri ziyaret edecek ve bu hanelerde bulunan kişilerden aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu dolduracaklardır. Anket kapsamındaki soruların büyük bir kısmı anketin referans dönemi olarak belirlenen ve 2019 yılının 42. haftasını kapsayan 14 Ekim 2019 – 20 Ekim 2019 tarihleri arasındaki işgücü durumuna yönelik olacaktır.” 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.