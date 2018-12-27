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Hamitköy’e hayat veren projeye ilgi artıyor

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Hamitköy’e hayat veren projeye ilgi artıyor
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“Hamitköy’de Güzel Şeyler Oluyor” söylemi ile yola çıkan City Park Homes’da daire satışları devam ediyor.  Show House’da düzenlenen davetin ardından lansmana özel indirimli satış avantajlarına yeni yıla kadar devam edileceği duyuruldu.

City Park Homes’u tüm diğer projelerden ayıran özelliklerin de anlatıldığı davette, projenin çok büyük bir kısmının bitmiş olması da alıcılar için büyük bir avantaj oluşturuyor.

H&B , Priva , Emlak Extra, Better Homes, Remax Golden, Henry Charles, Royal Emlak, Refika Ulutan, Coldwell Novest, Omağ  ve Hürriyet Emlak gibi birçok prestijli emlak ofisinin ilgi duyduğu City Park Homes davetinde Limasol GYO Koordinatörü ve Hukuk Müşaviri  Meryem Gündüz ve Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler konuşma yaptılar:

“ Elektrik  Kesilmeyecek”

2015 yılında kurulan Limasol GYO şirketinin Girne’de Emtan Towers ve Nalbant Konutlarını başarıyla tamamladığını aktaran Gündüz, Limasol GYO’nun 3. Projesi olan City Park Homes’un GYO için çok özel bir proje olduğunu ve her aşamasında aktif rol aldıklarını belirtti. Jeneratör ve su depolarına vurgu yapan Gündüz, sitenin güvenliğinden ve botanik bahçesinden de söz etti. Asansör, ekstra kiler odası, balkon ve koridor genişliğine de vurgu yapan Gündüz, City Park Homes’un bölgenin en kaliteli, prestijli ve güvenilir projesi olduğunu söyledi. Lha

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