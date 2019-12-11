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HAK-SEN'den 'Göç Yasası'nı iptal edin' çağrısı

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HAK-SEN'den 'Göç Yasası'nı iptal edin' çağrısı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), eşit işe eşit ücret talebini ifade ederek, “göç yasası” olarak nitelenen 47/2000 sayılı yasanın, tamamen iptalini istedi.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, yazılı açıklamasında, Başbakanlık Müsteşarı’na hitaben kaleme alıp gönderdikleri dilekçeyi kamuoyuyla paylaştı.

Türkmen, çalışanlar arasında özlük hakları ve ücretler noktasında büyük bir ayrımcılık yaşattığını belirttiği yasanın iptaliyle kamuda çalışan herkesin 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası tahdında çalışmalarının sağlanacağı ve iş barışının yakalanacağı görüşünü ifade etti.

Dilekçede, söz konusu yasanın çalışma barışını bozduğunu, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ters düşen düzenlemeler içerdiğini kaydeden İzzet Türkmen, “Sendikamız HAKSEN halk arasında göç yasası olarak da nitelendirilen 47/2010 sayılı yasanın tamamen ortadan kaldırılması ve tüm çalışanların eşit işe eşit ücret esası üzerinden 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri yasası tahdı altında değerlendirilmesi görüşündedir” ifadelerine yer verdi.

Türkmen, hükümetin ilgili yasada yapmayı düşündüğü iyileştirmelere, emekçilerin haklarını daha iyiye götürecek her alanda destek vermeye hazır olduklarını belirterek, yasanın ortadan kaldırılması taleplerine rağmnen, çalışanların menfaatleri de düşünülerek yapılması öngörülen değişikliklerde asgari müştereklerde buluşabilmek adına, bu değişikliklerin sendikaya iletilmesinin daha sağlıklı olacağı düşüncesini ve toplantı talebini bildirdi.

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