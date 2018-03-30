Günler sonra Borsa yükseldi döviz kuru geriledi

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Son günlerde esen sert rüzgarlar dün itibarı ile yerini sakinliğe terk etti. Haftalardır negatif ayrışan Türk Mali piyasaları, dün tam anlamıyla elle tutulur bir haber veya gerçekleşme olmaksınız günü pozitif ayrışarak tamamladı

Piyasa dedikodularına göre, yurtdışında bugün başlayan ve Salı gününe kadar devam edecek Paskalya tatili öncesinde TL’nin yüksek getirisi , TCMB’nin ise kurun hareketine karşı sessiz kalmayacağı beklentisinin yattığını görüyoruz

, yattığını görüyoruz Netice itibarı ile, son günlerde psikolojik 4 seviyesinin üzerine yükselen USD/TL kuru, dün günün ikinci yarısında, Paskalya tatili öncesinde düşen işlem hacminin de yardımı ile 3,9350 seviyesine kadar gece geç saatlerde gevşedi

kadar gece geç saatlerde gevşedi Kur cephesinde yaşanan hareket, ay ve dönem sonunu iyi bitirme çabası, tahvil faizlerine de yansıdı. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi % 13 seviyelerinden % 12,65’e kadar gevşedi

kadar gevşedi Dünya borsalarında yaşanan iyimser hava, kur ve faiz ile de birleşerek Borsa İstanbul’un günü % 0,6 yükselişle tamamlamasına neden oldu

tamamlamasına neden oldu Dün gece gündemi etkileyecek yeni bir haber ABD cephesinden geldi. Başkan Trump, ABD’nin Suriye’de DAEŞ ile mücadelesinin büyük ölçüde tamamlandığını ve yakın bir gelecekte Suriye’den çıkacaklarını açıkladı

açıkladı Dün TÜİK’in açıkladığı büyüme verisine paralel Türkiye ekonomisi 2017 yılında % 7,4 büyüme kaydetti . Kişi başında düşen milli gelir ise bir önceki yıla göre 10,807 USD'den 10,597 USD'ye geriledi

. geriledi Dün Türk mali piyasalarını günün ikinci yarısında sarmalayan iyimserliğin kalıcı bir durum olmayabileceğini düşünüyoruz . Lakin, sert satışlar ardından bu tip bir düzeltmenin de sağlıklı olduğunu düşünüyoruz

. Lakin, sert satışlar ardından bu tip bir düzeltmenin de sağlıklı olduğunu düşünüyoruz Paskalya tatili ve düşen işlem hacim nedeniyle, sağlıklı yorum yapmak için Salı gününü beklemek gerektiğini düşünmekle birlikte, Türk mali piyasalarındaki temkinli seyrin önümüzdeki hafta yeniden oluşabileceğini tahmin ediyoruz

ediyoruz Bugün açılışta Asya piyasalar, ABD’den sarkan iyimserliğe ay ve dönem sonunda eşlik etmiş. Gösterge endeks Tokyo borsası % 1,3 yukarda işlem görüyor

işlem görüyor Hacmin düşük seyretmesi ve dünkü sert düzeltme ardından kur cephesinde her iki yöne de sert hareket yaşanabilir. Temkinli olmakta fayda görüyoruz

Türkiye cephesinde açıklanacak Şubat ayı dış ticaret verileri sessiz günün tek verisi olarak ön plana çıkabilir



USD/TL kurunda Paskalya tatili öncesi TL’nin fonlama avantajı ön plana çıktı



Dün de belirttiğimiz üzere, büyümenin enflasyona göre öncelik kazanması, enflasyon, işsizlik, cari açık ve bütçe açığında meydana gelen bozulma ardından başlayan satıcı hava, USD/TL kurunu kısa bir zaman diliminde 4 seviyesinin üzerine taşıdı. Türk Mali piyasalarında son haftalarda yaşanan negatif ayrışma dün günün ikinci yarısında kendini pozitif bir ayrışmaya terk etti. Kısmen de olsa TCMB’nin deveye girebileceği beklentisi veya psikolojik 4 seviyelerinden gelen döviz bozma ihtiyacı veya çeyrek ve dönem sonunu iyi kapatma isteğinin birlikte hareketi ile USD/TL kuru gün içinde test ettiği 4,01’li seviyelerden, geçen Perşembe Asya piyasalarında yaşanan hareketin başlama notası olan 3,9350’ye kadar gevşedi.



Bugün başlayan ve Salı gününe kadar devam edecek paskalya tatili öncesinde TL’nin 5-6 günlük faiz avantajının de satışları tetikleyebileceğine ihtimal versem de, ana trendde herhangi bir değişiklik olmayacağını ve Paskalya tatili sonrası piyasa dinamiklerinin yeniden ana trende doğru dönebileceğini düşünüyoruz.



3,9350 – 3,9410 seviyeleri teknik anlamda güçlü bir seviye. Bu seviyenin altına doğru hareketin devam etmesi durumunda, yukarı yönlü isteğin sorgulanmaya başlayabileceğini düşünsek de, ana trendin halen daha yukarı seviyelere işaret ettiğini fikrini daha fazla sahipleniyoruz.

TÜİK büyüme verilerini yayımladı



Türkiye ekonomisi 2017 yılının 4.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7,3 büyüme kaydederken, 2017 yılının genelinde (bir önceki yıla göre) büyüme % 7,4 olarak gerçekleşti. Bu etkili performans, dünya genelinde en çarpıcı büyüme rakamı olarak kayıtlara geçti. Ekonomik büyüme nicelik anlamında oldukça güçlü görünse de, nitelik olarak sürdürülebilirliği konusunda endişeler devam ediyor. Detaylara indiğimizde, büyümenin arkasında yatan ana itici gücün güçlü seyreden iç talep olduğunu görüyoruz. Öte yandan, net ihracatın (ithalattaki sert yükseliş nedeniyle) büyüme üzerinde negatif yönde etkili olmuş. Hükümetin öncelikli politikasının büyüme yönünde olduğu ve öncü göstergelerin büyümenin 2018 yılında da devam edeceğine işaret ediyor. Her ne kadar büyümeye şapka çıkarmak gerekse de, TL’deki değer kaybı nedeniyle kişi başına düşen milli gelir 10,807 USD’den 10,597 USD’ye geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı



TCMB’nin here hafta Perşembe günü açıkladığı Para ve Banka istatistikleri, yurtiçi yerleşiklerin yatırım davranışları hakkında önemli ip uçları sağlıyor. Buna göre, 23 Mart ile biten haftada, USD/TL kurunun 3,90’lı seviyelerin üzerine yükselmesi ile, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yaklaşık 0,9 milyar dolar azalış olmuş