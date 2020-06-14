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Güneyin emekçileri geçişlerin 1 gün erken başlamasını istedi

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Güneyin emekçileri geçişlerin 1 gün erken başlamasını istedi

Güneyin Emekçileri, 11 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararın uygulamasının bir gün erkene çekilerek 21 Haziran’da Güney’den Kuzey’e geçiş olabilmesi için yeni bir düzenleme talebinde bulundu.
Güneyin Emekçileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından 22 Haziran’dan itibaren işçilerin Güney Kıbrıs’a işlerine dönebileceklerinin açıklandığı hatırlatılarak, 21 Haziran’ın Babalar Günü olduğu ve birçok aileden babaların Güneyde zor şartlarda kaldığı belirtildi.
22 Haziran yerine 21 Haziran’da geçişlere, ya da bu olamasa da güneyden kuzeye geçişlere izin verilmesinin talep edildiği açıklamada, “Babalar gününde hem çocukları hem de babaları ve de aileleri sevindiriniz. Bu küçük iyiliği yapabilecek gücünüz var.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca 22 Haziran’da çok sayıda çalışanın geçişi için testlerin yapılmasında nasıl bir planlama düşünüldüğü sorusu sorularak, yığılma halinde sorun yaşanmaması için çalışma yapılmasının beklendiği kaydedildi.

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