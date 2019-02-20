Güney’e 1 Milyar Euro elektrik borcu

Kıbrıs Türk tarafının 1964-2017 yılları arasında Rum tarafından aldığı ancak ödemediği elektrik tüketiminin, faizleriyle birlikte 1 milyar Euro’yu aştığı belirtildi

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Kıbrıslı Türklerden tahsil edilmemiş olduğu iddia edilen elektrik borçları konusunda, Meclis’e “gizli” bir mektup gönderdiği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türklerin Elektrik Borcu 1 Milyar Euro’nun Üzerinde- Pile ve Beyarmudu’nda Yıllık 1 Milyon Euro- Bedava Elektriğin Yıllığı 1 Milyon Euro” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs Türk toplumundan 1964-2017 yılları arasında tahsil edilmemiş elektrik tüketiminin, faizleriyle birlikte 1 milyar Euro’yu aştığını iddia etti.

AİK tarafından elektrik sağlanmaya devam edilen Pile ve Beyarmudu’nda, elektrik tüketimi maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğunu öne süren gazete, Pile ve “işgal bölgelerindeki” tahsil edilmemiş elektrik tüketimi maliyetinin 1964-2017 yılları arasında faizsiz bir şekilde 272 milyon 546 bin Euro olduğunu; faizler eklendiğinde ise AİK’e yönelik toplam borç tutarının 1 milyar Euro’yu aşacağını ileri sürdü.

Gazete, AİK’in elindeki resmi verilere dayanarak, ödenmesi gereken tutarlara tahakkuk eden faiz miktarı dâhil olmak üzere, tahsil edilmemiş elektrik maliyetinin son yıllarda, yıllık ortalama yaklaşık 1 milyon Euro’ya ulaştığını izah etti.

Yukarıda bahsedilen unsurların, Yorgos Perdikis’in 9 Ekim 2015 tarihinde meclis yoluyla kendisine yönelttiği soruya yanıt olarak, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgtos Lakkotripis tarafından 14 Şubat 2019 tarihinde Meclis’e gönderdiği “gizli” mektupta yer aldıkları kaydedildi.

Lakkotripis’in mektupta, “işgal bölgelerinden” tahsil edilmemiş olduğu iddia edilen elektrik tüketimi maliyetinin AİK’in yıllık bütçesinde gösterilen toplam rakama, bir diğer ifadeyle üretim, nakil ve dağıtım kalemlerine dahil edildiğine değindiği, fakat bu tahsil edilemeyen elektrik tüketimi maliyetinin Kıbrıslı Rum tüketicilere mi yüklendiğine ise açıklık getirilmediği belirtildi.

Lakkotripis mektupta ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ın, AİK’in 2016 ve sonrasındaki çeşitli durumlarda kendisine sağladığı elektriği tamamen ödediğini de ifade etti.

Gazete “yetkili makamlar tarafından kendisine söylendiği üzere, işgal bölgelerine yönelik tahsil edilmemiş elektrik tüketiminin yalnızca Pile ve Beyarmudu bölgelerinde devam ettiğini, Akıncılar bölgesinde ise ‘önemsenemeyecek’ bir elektrik tüketimi olduğunu” öne sürdü.

Ara bölge içerisinde bulunan karma köy Pile’de, Kıbrıslı Rumların elektrik faturalarını AİK’e normal bir şekilde ödedikleri, fakat Kıbrıslı Türklerin bunu yapmayı kabul etmedikleri de iddia edildi.

Aynı şeyin su faturalarında da meydana geldiğini yazan gazete, Pile’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türklerin, sahip oldukları binaları Pile sakini olmayan Rumlara veya yabancılara ticari amaçlarla kiralayarak, tahsil edilmemiş olduğu iddia edilen tüketim maliyetini artırdıkları iddiasına da yer verdi.

AİK yönetiminin, kısa zaman önce, bedava elektrik sağlanmasının kesilmesine çözüm bulunması için Rum Dışişleri Bakanlığına birçok mektup gönderdiği de belirtilen haberde, Beyarmudu bölgelerine elektrik sağlanmasının ise, bölgedeki bir elektrik direğine yerleştirilmiş olan bir sayaçla kaydedildiğini belirtti.

Sayacın “işgal bölgelerine ve İngiliz Üsleri içerisindeki Kıbrıs Türk bölgesine verilen elektrik enerjisini kaydettiği” ifade edildi.

“Yetkili bir kaynağın, AİK’in konunun çözümü için sürekli girişimlerde bulunduğunu, fakat konunun politik olduğu ve hükümet tarafından karar alınması gerektiğini” vurguladığı da eklendi.

